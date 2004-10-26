با حمايت از نخبگان، مي توان به صادارت دانش فني دست يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"،جعفر توفيقي در مراسم اهداي جوايز به نفرات برتر كنكور در بانك ملي ايران، از حمايت هاي مادي و معنوي اين بانك از نخبگان قدرداني كرد.

وي افزود: فرهيختگان با ارزش ترين سرمايه كشور هستند و تجربه جهاني نشان ميدهد كشورهايي كه توجه و حمايت از جوانان و فرهيختگان را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند با صدور دانش فني و فناوري نوين به ارزش افزوده هاي بالا در كشور دست يافته اند.

توفيقي بانك ملي را نماد اعتماد مردم دانست و افزود: همانطور كه دانشگاه تهران سمبل دانشگاه در كشور است هر جا نامي از بانك برده مي شود بانك ملي ايران ذهن ها را به خود معطوف مي كند كه نشان از اعتماد عمومي به اين بانك دارد.

وي توسعه آگاهي، معرفت، علم و فناوري راپيش نياز توسعه كشور عنوان كرد و افزود: چنانچه با حمايت از جوانان و آينده سازان نتوان بستر رشد آنان را فراهم كرد علاوه بر محروم ماندن از اين منابع با ارزش، كشورهاي ديگر سود و ارزش افزوده هاي ما را جذب خواهند كرد.

وي اتكا به اقتصادي مبتني بر دانايي، استعدادهاي درخشان و نخبگان را براي رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري خواند و گفت: اين در حالي است كه توسعه مبتني بر دانايي شعار اصلي برنامه چهارم توسعه بوده و اميد است با اتكا به اين منابع كشور بتواند در سالهاي آينده در فهرست كشورهاي صادر كننده دانش فني و فناوري قرار گيرد.

مدير عامل بانك ملي ايران گفت: از آنجا كه سرمايه اصلي بانك ملي ايران اعتماد جامعه است و جوانان با انديشه نيز سرمايه جامعه را تشكيل مي دهند، اين بانك با تشويق جوانان هدف افزايش توان و ظرفيت هاي كشور را دنبال ميكند.

ولي اله سيف افزود: بانك ملي علاوه بر اينكه بنگاهي اقتصادي بوده و به عنوان همراهي براي دولت در توسعه و رونق اقتصادي كشور گام بر مي دارد، به لحاظ حجم فعاليت بنگاه اجتماعي نيز محسوب مي شود.

وي حمايت از آينده سازان و جوانان را از وظايف اصلي بانك ملي ايران دانست و گفت: چنانچه از آينده سازان كشور حمايت نشود نمي توان به هيچ كدام از اهداف كمي و كيفي توسعه اي در كشور دست يافت.

بانك ملي ايران در راستاي سياست هاي حمايت از توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور و تشويق و تقدير از نخبگان ايراني در مراسمي روز گذشته (دوشنبه) از 15 نفر برگزيدگان كنكور سراسري دانشگاه هاي كشور تقدير كرد.

در اين مراسم از سوي مديريت بانك ملي ايران به هر يك از نفرات برتر كنكور لوح تقدير و رايانه دستي( لپ تاب) به رسم يادبود اهدا شد.

جعفر توفيقي در مراسم اهداي جوايز به نفرات برتر كنكور در بانك ملي ايران، از حمايت هاي مادي و معنوي اين بانك از نخبگان قدرداني كرد.

وي افزود: فرهيختگان با ارزش ترين سرمايه كشور هستند و تجربه جهاني نشان ميدهد كشورهايي كه توجه و حمايت از جوانان و فرهيختگان را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند با صدور دانش فني و فناوري نوين به ارزش افزوده هاي بالا در كشور دست يافته اند.

توفيقي بانك ملي را نماد اعتماد مردم دانست و افزود: همانطور كه دانشگاه تهران سمبل دانشگاه در كشور است هر جا نامي از بانك برده مي شود بانك ملي ايران ذهن ها را به خود معطوف مي كند كه نشان از اعتماد عمومي به اين بانك دارد.

وي توسعه آگاهي، معرفت، علم و فناوري راپيش نياز توسعه كشور عنوان كرد و افزود: چنانچه با حمايت از جوانان و آينده سازان نتوان بستر رشد آنان را فراهم كرد علاوه بر محروم ماندن از اين منابع با ارزش، كشورهاي ديگر سود و ارزش افزوده هاي ما را جذب خواهند كرد.

وي اتكا به اقتصادي مبتني بر دانايي، استعدادهاي درخشان و نخبگان را براي رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري خواند و گفت: اين در حالي است كه توسعه مبتني بر دانايي شعار اصلي برنامه چهارم توسعه بوده و اميد است با اتكا به اين منابع كشور بتواند در سالهاي آينده در فهرست كشورهاي صادر كننده دانش فني و فناوري قرار گيرد.

مدير عامل بانك ملي ايران نيز در اين مراسم ،اظهارداشت: از آنجا كه سرمايه اصلي بانك ملي ايران اعتماد جامعه است و جوانان با انديشه نيز سرمايه جامعه را تشكيل مي دهند، اين بانك با تشويق جوانان هدف افزايش توان و ظرفيت هاي كشور را دنبال ميكند.

ولي اله سيف افزود: بانك ملي علاوه بر اينكه بنگاهي اقتصادي بوده و به عنوان همراهي براي دولت در توسعه و رونق اقتصادي كشور گام بر مي دارد، به لحاظ حجم فعاليت بنگاه اجتماعي نيز محسوب مي شود.

وي حمايت از آينده سازان و جوانان را از وظايف اصلي بانك ملي ايران دانست و گفت: چنانچه از آينده سازان كشور حمايت نشود نمي توان به هيچ كدام از اهداف كمي و كيفي توسعه اي در كشور دست يافت.

بانك ملي ايران در راستاي سياست هاي حمايت از توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور و تشويق و تقدير از نخبگان ايراني در مراسمي روز گذشته (دوشنبه) از 15 نفر برگزيدگان كنكور سراسري دانشگاه هاي كشور تقدير كرد.

در اين مراسم از سوي مديريت بانك ملي ايران به هر يك از نفرات برتر كنكور لوح تقدير و رايانه دستي( لپ تاب) به رسم يادبود اهدا شد.

