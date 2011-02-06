عملکرد برخی فرمانداران در مسکن مهر به حضور در جلسات خلاصه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در بیست و دومین شورای مسکن استان خوزستان اظهار داشت: متاسفانه در چند هفته گذشته که آمار برخی شهرها را در طرح مسکن مهر بررسی می کنیم مشاهده می شود که هیچ پیشرفتی در کار حاصل نشده است.

وی افزود: این امر برای ما که قصد داریم چنین طرح ملی عظیمی را به ثمر بنشانیم غیرقابل قبول است و انتظار می رود که فرمانداران تحرک بیشتری برای موفقیت این طرح داشته باشند.



حجازی اضافه کرد: متاسفانه عملکرد برخی فرمانداران استان در چند هفته اخیر تنها به حضور در جلسات خلاصه شده و هیچ پیشرفتی در کار آنها مشاهده نمی شود.



استاندار خوزستان همچنین با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده از سوی بنیاد مسکن و بانکهای عامل با اختلاف فراوانی همراه است، تصریح کرد: لازم است برای اینکه وقت جلسات شورای مسکن تلف نشود بنیاد مسکن و بانکها قبل از حضور در جلسات، آمارهای خود را تطبیق دهند و آماری مشابه و در عین حال منطقی را ارائه کنند.



وی تاکید کرد: بارها قبل از آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها به پیمانکاران پروژه های طرح مسکن مهر اعلام کردم که قبل از اجرای طرح هدفمندی، عملیات ساختمانی خود را تکمیل یا اینکه با سرعت به پیش ببرند تا مبادا برخی تغییرات قیمت روی بهای تمام شده ساختمان آنها اثر منفی بگذارد.



حجازی افزود: اکنون که برخی مصالح گران شده این پیمانکاران در این خصوص گلایه می کنند ولی مشکلی اصلی عفلت و تعلل آنهاست و اکنون نیز به آنها اعلام می کنم برای جلوگیری از افزایش مشکلات، سعی کنند کار خود را قبل از آغاز سال جدید تحویل دهند.



رئیس شورای مسکن استان خوزستان همچنین با اشاره به اینکه برخی شهرهای استان فاقد شعب برخی بانکها هستند، گفت: این موضوع باعث تضعیف روحیه مردم آن شهر می شود به همین دلیل انتظار داریم بانکها در همه شهرهای استان اقدام به راه اندازی شعبه کنند.



استاندار خوزستان با اشاره به سفر وزیر کشور در اوائل اسفندماه به خوزستان عنوان کرد: باید تا آنجایی که می توانیم طرح های مسکن مهر را آماده افتتاح کنیم تا در سفر وزیر کشور مورد بهره برداری قرار بگیرند به همین دلیل دستگاه های متولی طرح مسکن مهر باید تلاش خود را افزایش دهند.



به گزارش مهر، در این جلسه اکثر فرمانداران و مسئولین دستگاه های خدماتی علت عدم پیشرفت و اجرای تعهدات خود در دو هفته اخیر را بارش باران در استان عنوان کردند و این موضوعی به قدری تکراری شد که قبل از اینکه مسئولی عدم پیشرفت کارهای خود را اعلام کند، همه می گفتند: بارش باران!



از سویی دیگر موضوعی که در این جلسه حیرت و عصبانیت استاندار را به همراه داشت این بود که با گذشت چند سال از اجرای عملیات مسکن مهر هنوز اجرای عملیات لوله کشی گاز از سوی شرکت ملی گاز خوزستان در یکی از بخشهای مسکن مهر شوش در مرحله انتخاب پیمانکار است.



استاندار هم در این خصوص گفت: قرار بود دهه فجر امسال تمام زیر ساختهای طرح های مسکن مهر خوزستان تکمیل شود ولی اکنون می بینیم که شرکت گاز خوزستان هنوز حتی پیمانکاری برای یکی از پروژه های خود انتخاب نکرده که این موضوع باعث تاسف است.



در این جلسه همچنین یکی از مشکلات کندی طرح مسکن مهر در استان عدم پرداخت سهم آورده مردم برای سرعت گرفتن فعالیتها عنوان شد که در این بخش استاندار اقدام به معرفی فرمانداران کم کار در بخش جذب آورده های مردم کرد.



حجازی، پنج شهر اهواز، باغملک، دزفول، دشت آزادگان و گتوند را کم کارترین شهرهای خوزستان در این بخش دانست و گفت: فرمانداران این شهرها باید سرعت عمل بیشتری برای جذب سهم آورده مردم از خود نشان بدهند.