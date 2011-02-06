به گزارش خبرنگار مهر، اسپارکس یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان امروز آمریکا، در "جان عزیزم" داستان زندگی مردی را روایت می‌کند که باید سخت‌ترین و غم‌انگیزترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: در تمام راه برگشت به آمریکا گیج بودم. تنها کاری که کردم از پنجره هواپیما بیرون را نگاه می‌کردم. به اقیانوس خاکستری رنگ زیرپایمان که هزار فوت از من فاصله داشت نگاه می‌کردم و آرزو می‌کردم ای کاش لحظات آخر زندگی پدرم در کنارش بودم. از زمانی که خبر فوت پدر به من داده شد، دیگر ریشم را نتراشیدم، حمام هم نرفتم و حتی لباسهایم را عوض نکردم. فکر می‌کردم اگر کارهای روزمره‌ام را انجام دهم یعنی رفتن او را کاملاً پذیرفته‌ام.

در داستان "جان عزیزم" که با واقعه 11 سپتامبر گرده خورده، شاهد زندگی جان هستیم که مانند بسیاری از زنان و مردان دیگر دستخوش تغییر شده است. او باید بین عشق و وظیفه یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی دشوار که او را شدیداً درگیر خود کرده است.

پیش از این نیز از این نویسنده آثاری به فارسی ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به رمان "انتخاب" با برگردان ناهید کبیری و "در اولین نگاه" با ترجمه شهرزاد فتوحی اشاره کرد.

کتاب "جان عزیزم" با شمارگان 3000 نسخه در 348 صفحه و به قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

