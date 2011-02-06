به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی آقاخانی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان آموزشی دانشکده الغدیر زنجان با اشاره به توجه ویژه دولت نهم و دهم به امر فضاهای آموزشی افزود: برغم همه این تلاش ها هنوز با نقطه آرمانی که تحصیل دانش آموزان در کلاس های مقاوم و کاملا استاندار است فاصله داریم و امیدواریم با تمهیداتی که صورت گرفته به زودی شاهد تحقق این آرمان باشیم.

آقاخانی مشارکت فعالانه خیرین را یادآور شد و اظهار داشت: با ساماندهی فعالیت خیرین مدرسه ساز از سال 79، تا کنون 208 پروژه آموزشی با 671 کلاس درس با مشارکت یا توسط خود خیرین اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه ادامه ساخت و ساز، استاندارد سازی و مقاوم سازی فضاهای آموزشی طی برنامه پنجم توسعه نیز تصویب شد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تمهیدات اندیشیده شده امیدواریم تا پایان سال 92 شاهد تحقق بخش بزرگی از این امر باشیم.

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان زنجان با اشاره به پروژه مجموعه کارگاهی و کلاس فاز دوم آموزشکده پسران الغدیر زنجان گفت: این پروژه شامل چهار کارگاه آموزشی و 10 کلاس کارگاهی با زیربنای شش هزار و 300 متر مربع است.

آقاخانی اعتبار هزینه شده برای ساخت این فاز را 2.5 میلیارد تومان و از محل اعتبارات ملی عنوان کرد و افزود: فاز اول نیز مهر ماه امسال توسط استاندار محترم افتتاح شد و هم اکنون شاهد افتتاح فاز دوم هستیم.