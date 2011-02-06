شمس الدین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار پیگیری و نظارت دقیق پرستاران بر اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی شد و افزود: دستورالعمل اجرای قانون ارتقای بهره وری از اول دیماه 89 برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت به وزارتخانه های بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صندوق تامین اجتماعی ابلاغ شده است، تاکید کرد: بر اساس بند اول این قانون ساعت کار پرستاران حداکثر تا 8 ساعت در هفته کاهش می یابد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: در اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت کاهش ساعت کار پرستاران بر اساس سه عنصر سختی کار، شیفت کاری و سنوات خدمت دیده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس سنوات خدمتی از میزان ساعات کاری شاغلان کادر پرستاری دارای یک تا چهار سال سابقه خدمت یک ساعت، تا هشت سال دو ساعت، تا 12 سال سه ساعت، تا 16 سال چهار ساعت و 16 سال به بالا پنج ساعت در هفته کم می شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه دو ساعت از کاهش ساعت کار با توجه به میزان سختی بخشها تعیین شده است، افزود: بر اساس این قانون پرستارانی که به صورت شیفت در گردش فعالیت می کنند از یک ساعت کسر ساعت در هفته برای کار در نوبت کاریهای غیر متعارف برخوردار می شوند.