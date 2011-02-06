نفت 80 دلاری و ارز 1050 تومانی در بودجه 90 / فروش قسطی طلا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص قیمت پایه نفت و ارز در بودجه سال 90 گفت: قیمت نفت 80 دلاری در لایحه بودجه سال 90 قطعی شده است. در مورد قیمت دلار هم نرخ 1050 تومان گزینه محتمل تری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی از دولتمردان معتقدند که باید نرخ دلار را کمتر پیش بینی کنیم، افزود: اما در مجموع نرخ دلار در بودجه حدود 1050 تومان (پائین تر خواهد بود که بالاتر نخواهد بود) خواهد بود.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می دهد که قیمت تعادلی دلار در بازار ارز 1050 تومان است که ممکن است در برخی روزها حدود 5 تا 10 تومان کاهش یا افزایش داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دیگر هیچکس مانند 10 سال پیش بر روی افزایش نرخ ارز حساب نکند، زیرا دولت اصلا اجازه نمی دهد که بازار ارز به یک بازار سفته بازی و سوداگری تبدیل شود، ارز پول مبادله است نه بازار سفته بازی.

حذف سه صفر

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود طرح حذف سه صفر از واحد پولی کشور پس از هدفمندی یارانه ها بررسی شود، اظهارداشت: حذف سه صفر از واحد پولی کشور یکی از پروژه ها است که در دستور کار قرار دارد.

سود ویژه یارانه های نقدی

حسینی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد نرخ سود ویژه یارانه های نقدی گفت: در حال حاضر برخی از بانکها همچون بانک ملی برای یارانه های نقدی، سپرده های ویژه ای را ایجاد کردند. در پیش نویس بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی هم این موضوع تکرار شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ضمن همانگونه که قبلا هم اعلام کرده بودیم، افراد می توانند خرید طلا به صورت قسطی را با یارانه های نقدی انجام دهند.

خط ریل تهران - استانبول

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد خط ریلی تهران- استانبول گفت: یکی از پروژه هایی که در ملاقاتهای روسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه مورد تاکید قرار گرفته است، اتصال ریالی به صورت قطار سریع السیر بین تهران- استانبول است که باید دستگاههای ذی ربط دو کشور در این زمینه با یکدیگر بیشتر گفتگو کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار است کمیسیون مشترک هم برگزار شود، از وزیر کمیسیون مشترک درخواست کردم که این موضوع را با اولیت در بین دیگر موضوعات پیگیری نماید.

نرخ سکه و دلار در بازار

حسینی در مورد افزایش قیمت سکه در بازار طی روزهای اخیر گفت: برخی مواقع نوساناتی در بازار رخ می دهد، قیمت سکه طی چند مدت خیر متاثر از نوسانات بازارهای جهانی بالا و پائین شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طلا به راحتی در بازارهای جهانی مورد مبادله قرار می گیرد و نرخ داخلی آن از نرخ بازارهی جهانی تبعیت می کند.

به گفته وی آنچه بانک مرکزی موظف است که با توجه به ذخایر ارزی و سکه، از تبدیل آنها به بازارهای بورس بازی جلوگیری نماید.

حسینی با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر قیمت طلا در بازارهای جهانی به طور طبیعی رشد داشته است، تصریح کرد: ایران هم این رشد را تجربه کرده است، البته نوساناتی را هم داشته که بانک مرکزی قیمت سکه را متناسب با تحولات آن در بازارهای جهانی مدیریت می کند.

این عضو کابینه دولت دهم در مورد بازار ارز هم که طی روزهای گذشته نرخ دلار افزایش یافته است، گفت: بازار ارز تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است و بانک مرکزی با ذخایری که دارد بازار ارز را کما فی السابق مدیریت می کند.

ادغام وزارتخانه ها

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها گفت: در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی در این زمین سراغ ندارم، آنچه مسلم است این است که قانونی را که در مجلس برای کاهش وزارتخانه ها تصویب شده است را دنبال کنیم. یکی از وزارتخانه های مطرح در این زمینه وزارت راه است که هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این وزارتخانه قرار است با وزارت مسکن یا وزارت ارتباطات ادغام شود، گفت: همیشه گمانه زنی هایی وجود دارد، علی القاعده وزارت راه با یکی از وزارتخانه های نزدیک به خود از نظر عملکردی و وظایف ادغام خواهد شد.

نرخ تورم سال آینده

حسینی در مورد هدف گذاری نرخ تورم در سال آینده گفت: برای این منظور باید دربودجه سال آینده و بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی هدف گذاری صورت گیرد، اما آنچه که در دستور کار ما است این است که با انضباط و انتظام پولی، مالی و اتخاذ سیاستهای مناسب در این زمینه آرامشی که در حال حاضر وجود دارد را حفظ کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پس از گذشت حدود 50 روز از قانون هدفمندی یارانه ها نرخ تورم منتهی به 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال 10.8 درصد است، افزود: صدق گفتار و پیش بینی های ما را با برخی از پیش بینی ها مقایسه کنید.

وی مدیریت بازارها و مهار تورم را یکی از برنامه های کلیدی دولت و وزارت اقتصاد اعلام و بیان کرد: در مجموع دولت نشان داد که کار بزرگی همچون هدفمندی یارانه ها را مدیریت می کند. حسینی در مورد نرخ تورم هدف گذاری 20 درصدی در سال آینده عنوان کرد: اینگونه موارد صحت ندارد.