درآمد یکسال کمپانیهای سیگار برابر با 20 سال فروش نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هر پنج ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهد آمارها نشان می دهد که در قرن بیستم حدود 100 میلیون نفر در اثر مصرف مواددخانی جان خود را از دست دادند و سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند تا پایان قرن 21 نزدیک به یک میلیارد نفر در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست خواهند داد.

این در حالی است که سالانه حدود 58 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود که 5 میلیارد و 15 میلیون نخ آن از طریق تولیدات داخل، 7 میلیارد و 11 میلیون نخ از طریق تولیدات مشارکتی، 21 میلیارد نخ از طریق واردات قانونی و 10 میلیارد نخ از طریق قاچاق تامین می‌شود.

دکتر محمدرضا معدنی ، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با عنوان این مطلب که دود سیگار باعث می شود هر سال 26 هزار کودک در کشور مبتلا به آسم شوند، گفت: روزانه 200 نفر سیگاری در کشور فوت می کنند.

وی با اعلام اینکه حدود 12 میلیون نفر در کشور سیگار مصرف می کنند، گفت: هزینه سیگار این تعداد افراد روزانه 4 تا 5 میلیارد تومان است. در حالی که 2 تا 3 برابر این مبلغ نیز توسط دولت صرف هزینه های درمان ناشی از عوارض مصرف سیگار می شود. بنابراین روزانه 20 میلیارد تومان بابت مصرف سیگار در کشور هزینه می شود.

بدون شک استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی برای سلامتی بسیار مضر است و بیش از 4000 ماده شیمیایی خطرناک در دود سیگار موجود است که بیش از 50 نوع از این مواد سرطانزا بوده و استنشاق تحمیلی، باعث ابتلا افراد به بیماریهای قلبی، عروقی، گوارشی و تنفسی شده و در نتیجه منجر به مرگ می‌شود.

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی بیش از 700 میلیون کودک در جهان در معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار قرار دارند. این آلودگی خصوصا در خانه بیشتر است. به طوری که تحقیقات انجام شده بر روی دانش‌آموزان 13تا 15 سال در 132 کشور جهان نشان می‌دهد که 46 درصد از دانش‌آموزان در خانه و 56درصد آنها در اماکن عمومی در معرض دود دخانیات قرار می‌گیرند و 76 درصد از دانش‌آموزان از قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی استقبال می‌کنند.

دکتر کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از مصرف سیگار به عنوان دروازه ورود به اعتیاد یاد کرد و گفت: بررسیهای انجام شده در ایران نشان می‌دهد دریچه ورود به موادمخدر و انواع اعتیادها استعمال دخانیات است.

این در حالی است که دکتر حسن آذری پور، عضو کمیسیون سیاستگذاری کنترل دخانیات از سیگار به عنوان مهمترین عامل تهدیدکننده سلامت یاد کرد و گفت: 90 درصد از سیگاریها از دوران نوجوانی به کشیدن سیگار روی می‌آورند.

وی اظهار داشت: نوجوانان تحت تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات، مصرف سیگار و سایر مواد دخانی را عامل جذابیت، آزادی، رهایی، هوش و زیبایی می‌دانند و فکر می‌کنند همه همسالان آنها سیگاری هستند.

در هر حال، سیگار تنها ماده اعتیادآوری است که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد. از اینرو مصرف آن نیز به دور از هر گونه مشکل و محدودیتی در اختیار تمام افراد جامعه در هر رده سنی و جسنی قرار دارد. این وضعیت باعث شده که سن مصرف سیگار در کشور کاهش یابد که این مسئله علاوه بر تشدید بیماریها، باعث می شود که عوارض ناگوار استعمال مواد دخانی منجر به تشدید هزینه های سلامت جامعه شود.