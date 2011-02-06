محمود پورغلامی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: این آثار از شهرهای مختلف استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در حال حاضر برای بررسی و امتیازدهی در اختیار هیئت داوران جشنواره قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد آثار ارسالی به اولین جشنواه فیلم کوتاه دفاع مقدس گیلان در مقایسه با جشنواره های مشابه، بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

مدیرهنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: به سه فیلم برتر جشنواره علاوه بر لوح افتخار و تندیس جشنواره به ترتیب سه، دو و یک سکه بهار آزادی اهداء و به فیلم برتر بخش ویژه جشنواره (فیلمهای کوتاه هشت دقیقه ای) نیز جایزه ای مشابه فیلم سوم اهداء خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به سه اثر منتخب هیئت داوران هم علاوه بر لوح تقدیر، یک ربع سکه بهار آزادی اهداء می شود.

پورغلامی یادآورشد: هیئت داوران اولین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس گیلان از کارشناسان مرکز انتخاب و برای تمام فیلمهای ارسالی به جشنواره گواهی شرکت در جشنواره صادر خواهد شد.