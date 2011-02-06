- آمریکا بار دیگر بر تغییر مسالمت آمیز قدرت در مصر تاکید کرد/ گفتگوی مقامات کاخ سفید با مقامات آلمان، انگلیس و امارات درباره شرایط مصر و لزوم ایجاد تغییر در این کشور.

- تظاهرات ضد مبارک در نیویورک و توکیو / مردم معترض خواستار کناره گیری مبارک از قدرت شدند.

- "محمد البرادعی" در آخرین اظهارت خود: آمریکا با حمایت صرف از قدرت گرفتن مبارک یا عمر سلیمان شکست بزرگی خواهد خورد.

- اخوان المسلمین اعلام کرد که با "عمر سلیمان" معاون رئیس جمهوری مصر در زمینه رهانیدن مصر از بحران 30 ساله گفتگو خواهد کرد.

- کشته و زخمی شدن حداقل 18 نفر در شمال تونس طی تبادل آتش نیروهای امنیتی علیه تظاهرات کنندگان.

- 40 زن سعودی روز گذشته در تظاهراتی کم سابقه در ریاض خواستار آزادی زندانیان بدون محاکمه شدند.

- تعیین فرمانده جدید نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی / "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیتسی با توجه به تنشهای موجود در منطقه تغییر در ارکان امنیتی این رژیم را لازم دانست.

- دولت ترکیه تغییر در مصر را با وجود رژیم کنونی غیر ممکن دانست.

- "شیمون پرز" رئیس رژیم اشغالگر قدس بار دیگر از هر گونه تغییر در مصر ابراز نگرانی کرد.

- سناتور "جان مک کین" با هشدار درباره حضور اخوان المسلمین در روند قدرت مصر تاکید کرد: بحران مصر از زمان جنگ سرد بزرگترین بحران بوده است.