سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم جداسازی جاده ها و نداشتن روشنایی مناسب سبب بروز تصادفات متعدد در مسیرهای فرعی استان می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه طی بهمن ماه سال جاری 25 هزار راننده متخلف در استان برابر مقررات افزون بر دو میلیارد و 880 میلیون ریال جریمه شدند، اظهارداشت: در این مدت 874 دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز به دلیل ارتکاب به تخلفات حادثه ساز متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: در بهمن ماه امسال 180 فقره تصادف در جاده های استان به وقوع پیوست که در نتیجه این حوادث 78 نفر مجروح و 20 نفر کشته شدند که در تعداد وقوع حوادث 28 درصد و تعداد مجروحان 23 درصد و در کشته های حوادث نیز 28 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: مهمترین علل وقوع تصادفات جاده های استان را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو دانست و بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تاکید کرد.

سیری اظهارداشت: تردد در جاده های کوهستانی آستارا به اردبیل، اسالم به خلخال، گردنه کوهین در محور قزوین و جاده های ماسوله و دیلمان بدون زنجبر چرخ امکان پذیر نیست ضمن اینکه سایر محورهای ارتباطی استان هم به دلیل بارش باران و لغزندگی سطح جاده ها نیاز به دقت، احتیاط و هوشیاری بیش از پیش رانندگان دارد.

وی از هموطنان خواست از انجام سفرهای غیر ضروری در فصل زمستان پرهیز و در صورت نیاز به انجام سفر در این فصل از سال با تجهیزات کامل زمستانی و اطلاع از وضعیت راههای استان اقدام به سفر کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان یادآورشد: برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان می توانند با شماره 7755004 تماس حاصل کرده و پس از اطلاع از وضعیت راهها اقدام به مسافرت کنند و در طول سفر هم چنانچه نیاز به هر گونه امداد و کمک داشته باشند با تلفن نام آشنای 110 امداد و نجات جاده ای تماس تا در اولین فرصت امداد رسانی صورت گیرد.