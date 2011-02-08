تصویب بیمه خدمات روانشناختی گرفتار سیکل معیوب وزارت رفاه

سید محمد مومنی در خصوص آخرین نتایج پیگیریها برای تصویب طرح بیمه روانشناختی در وزارت رفاه به خبرنگار مهر گفت: گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناسی پس از آخرین مذاکرات با کارشناسان وزارت رفاه نامه ای مشروح برای وزیر نوشت ولی متاسفانه عاقبت این موضوع هم دچار همان آفتهایی شد که 4 سال است گریبانگیر این طرح شده است.

وی این آفت را مربوط به سیستم فکری و اداری حاکم بر وزارت رفاه دانست و افزود: متاسفانه با عوض شدن وزیر هم این نگاه و رویکرد تغییر نکرد. یک سیکل معیوب اداری بر این وزارتخانه حاکم است که از به سر انجام رسیدن برنامه ها جلوگیری می کند.

مومنی در همین ارتباط به نتایج جلسه ای که با یکی از کارشناسان بیمه در وزارت رفاه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: از ما خواسته شد نتایج این جلسه را برای وزیر بنویسیم و مورد تاکید قرار دهیم که دقیقا این موضوع در پاییز امسال و در زمینه تاکید گروه تدوین به تفکیک طرح ارجاع و پزشک خانواده از موضوع بیمه روانشناختی و همچنین اصلاح ایرادات وارد به سیستم ارجاع در زمینه خدمات سلامت روان اتفاق افتاد.

وی افزود: در این نامه برای چندمین بار از وزیر رفاه درخواست جلسه داشتیم و همچنین درخواست کردیم کارگروهی در این وزارتخانه برای این طرح ایجاد شود.

مومنی در ادامه به پیگیری نامه اشاره کرد و گفت: وزیر رفاه نامه را به معاون خود (آقای فیروزی) ارجاع داد و ایشان به معاون خود و دوباره معاون آقای فیروزی به معاون خود و وی هم در نهایت به همان کسی که ما در ابتدا با او جلسه داشتیم. در واقع ما در آن جلسه و با حضور آن کارشناس به نتایجی رسیدیم و بنا شد با شخص وزیر در آن رابطه صحبت کنیم و حالا دوباره از همان کارشناس نظرخواهی می شود. متاسفانه آنقدر یک طرح یا نامه را ارجاع می دهند تا به شخصی برسد که از لحاظ جایگاه اداری کسی را پایین تر از خود نداشته باشد که بتواند به او ارجاع دهد.

این مشاور روانشناسی اظهار داشت: روی سخن من با وزیر رفاه است و به ایشان می گویم که آیا می دانید طرح بیمه روانشناختی در 4 سال گذشته چندین بار به خاطر این سیکل اداری معیوب عقب افتاده است؟ ما که خسته شدیم از بس آمار افسردگی و اختلالات اضطرابی و خودکشی و نیازهای مشاوره ای و روانشناختی مردم رو در گوش مسئولین خواندیم. آیا گروهی که 4 سال برای موضوعی که شما باید پیگیر باشید تلاش کرده در جایگاهی نیست که جوابش را بدهید؟ بنده از شما می خواهم نظر خود را درباره بیمه روانشناسی و نیازهای روانشناختی اعلام کنید.

وی با طرح این موضوع که دسترسی نداشتن به مشاوره های روانشاختی به علت نبود بیمه در تربیت نسلهای آینده و برطرف کردن نارضایتی های روانشناختی جامعه تاثیر گذار خواهد بود، گفت: سئوال بنده از وزیر رفاه این است که استفاده از علم روانشناسی و پرداختن به سلامت روان مردم در کجای این وزارتخانه و ذهن مدیران آن قرار دارد؟

مومنی ادامه داد: آقای وزیر! شما نامه دیگر گروه تدوین طرح بیمه روانشناختی را در سال گذشته به مشاورتان (آقای افشار) ارجاع دادید و وی دو صفحه درباره لزوم پیگیری جدی این موضوع و تشکیل جلسه با گروه تدوین برایتان نوشتند اما نتیجه چه شد؟

وی گفت: گروه تدوین طرح بیمه روانشناسی بر این عقیده است که نداشتن نگاه تخصصی و متفکرانه و نبود متخصصین رشته های علمی همچون روانشناسی عامل اصلی عقب افتادن طرح بیمه خدمات روانشناختی و پیگیری بسیاری دیگر از معضلات جدی اجتماعی است.

طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در سال 1385 با همکاری و تلاش گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روانشناسی تهیه شده است.