قانون هدفمندی یارانه ها با کمترین مشکل در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محممود سالارکیا شامگاه شنبه در کارگروه سوخت استان اظهار داشت: قانون هدفمندکردن یارانه ها بخشی از طرح عظیم تحول اقتصادی است که زمینه ساز جراحی مثبتی در اقتصاد کشور خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخش حمل و نقل بیشترین سهم یارانه را در کشور به خود اختصاص می دهد که با شروع اجرای این قانون و با همراهی تمامی بخشهای درون شهری و برون شهری هیچگونه مشکلی در روند اجرای آن به وجود نیامده است.
استاندار بوشهر نیز با اشاره به اینکه طرح هدفمندکردن یارانه ها با مشارکت بالای شهروندان و نظارت خوب مسئولان در حال اجراست از اطلاع رسانی صحیح رسانه ها تقدیر کرد.
محمد حسین جهانبخش افزود: با وجود تبلیغات مسموم رسانه های خارجی در روز نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تنها یکدهم شهروندان برای برداشت یارانه خود به بانکها مراجعه کردند.
مسعود نصوری معاون امور عمرانی استاندار هم با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در حوزه سوخت و حمل و نقل گفت: بهره گیری از نظرات همه فعالان بخش حمل و نقل نقش بسزایی در اجرای صحیح این قانون دارد.
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