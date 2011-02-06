قانون هدفمندی یارانه ها با کمترین مشکل در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محممود سالارکیا شامگاه شنبه در کارگروه سوخت استان اظهار داشت: قانون هدفمندکردن یارانه ها بخشی از طرح عظیم تحول اقتصادی است که زمینه ساز جراحی مثبتی در اقتصاد کشور خواهد شد .

وی اظهار داشت: بخش حمل و نقل بیشترین سهم یارانه را در کشور به خود اختصاص می دهد که با شروع اجرای این قانون و با همراهی تمامی بخش‌های درون شهری و برون شهری هیچگونه مشکلی در روند اجرای آن به وجود نیامده است .

استاندار بوشهر نیز با اشاره به اینکه طرح هدفمندکردن یارانه ها با مشارکت بالای شهروندان و نظارت خوب مسئولان در حال اجراست از اطلاع رسانی صحیح رسانه ها تقدیر کرد .

محمد حسین جهانبخش افزود: با وجود تبلیغات مسموم رسانه های خارجی در روز نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تنها یکدهم شهروندان برای برداشت یارانه خود به بانکها مراجعه کردند .