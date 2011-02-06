هرمز نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طرح گاز رسانی به روستای آقکند زنجان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران افتتاح شد.

وی ادامه داد: با افتتاح طرح گاز رسانی به نودمین روستای استان، 400 خانوار روستای آقکند زنجان از نعمت از طبیعی بهره مند می شوند.

نوروزی افزود: در دهه فجر امسال 49 طرح گاز رسانی شهری، روستایی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 152 میلیارد و 899 میلیون ریال اعتبار، افتتاح و کلنگ زنی می شود.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان گفت: در حال حاضر از 18 شهر و 940 روستای استان 13 شهر و 90 روستا با 192 هزار و 48 خانوار، بهره مند از گاز طبیعی هستند.

