رمضان رضایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بررسی مشکلات کتابخانه های بخش مرکزی ساری، جلسه ای تشکیل شد تا فرصت ها و چالش های کتابخوانی در بخش مرکؤی ساری احصاء شود.

وی خاطر نشان کرد: کتابخوانی در روستاها باید نهادینه شود و همه مردم به راحتی بتوانند از امکانات کتابخانه های روستایی بهره مند شوند.

رضایی راد ادامه داد: در دهه فجر امسال، بیش از پنج هزار جلد کتاب برای کتابخانه های روستاهای بخش مرکزی ساری تهیه شده که تا اواسط دهه مبارک فجر بین کتابخانه های روستاهای شهرستان توزیع خواهد شد.



بخشدار مرکزی شهرستان ساری بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی در روستاها تاکید کرد و افزود: برای افزایش سطح فرهنگ کتابخوانی روستاه ها باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را فراهم کرد تا نوجوانان و جوانان بتوانند به راحتی برای افزایش دانش خود کتاب تهیه کنند و بدون دغدغه مطالعه کنند.



رضایی راد یادآور شد:خیران و افرادی که توانایی کمک در بخش کتاب و کتابخوانی را دارند باید وارد کار کرد تا بتوان با کمک آنها سطح دانش روستاییان افزایش یابد.