سهراب سلیمی درباره حضور هنرمندان در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: بدون هر گونه حب و بغض و بیم و تاریکی باید بگویم در تمام سال‌هایی که تئاتر را تجربه کردم شرکت کننده هیچ کدام از این جشنواره‌ها نبوده و نخواهم بود. چرا که سوء مدیریت و کم دانشی در میان برگزار کنندگان این جشنواره‌ها دیده می‌شود.

وی ادامه داد: جشنواره‌ تئاتر فجر شروع و پایانی دارد اما مهمتر از این جشنواره‌ها مشکلات ریشه‌ای تئاتر کشور است که تنها زمان برگزاری جشنواره‌ها دیده نمی‌شود. اگر بخواهیم مساله‌ را عمیق‌تر و با بینش علمی و حسن نیت نگاه کنیم می‌بینیم که مشکل در همان مدیریت است. به نظر من دانش کافی در مدیریت‌های کلان در کشور ما وجود ندارد.

سلیمی با اشاره به نگاه و سلیقه خاص حاکم بر مدیریت حوزه‌های فرهنگی توضیح داد: متاسفانه مدیران پیش از آنکه به مصلحت کار فکر کنند به چیزهای دیگر فکر می‌کنند و دانش کار کردن برایشان معنی و مفهوم ندارد. نتایج چنین ضعف‌هایی را می‌توان در تئاتر شهرستان و تهران جستجو کرد. هنرمندان ممکن است کاری روی صحنه نداشته باشند اما دلیل نمی‌شود از نمایش‌های روی صحنه بی‌خبر باشند.

وی همچنین افزود: این مسائل ناشی از عدم آگاهی مدیران از سیاست‌های حوزه تئاتر و جریانات فکری است.

کارگردان نمایش "مهمانسرای دو دنیا" تاکید کرد: سیاست‌های جشنواره‌ای مثل تئاتر فجر به همه مدیران فرهنگی برمی‌گردد. از عالی‌ترین رتبه گرفته تا مدیران پایین‌تر همه این افراد دست به دست هم می‌دهند تا نمایشی در جشنواره شرکت کند یا حضور نداشته باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر نگاهی به برگزاری جشنواره تئاتر فجر در دوره‌های مختلف بیندازیم می‌بینیم که ضعف مدیریت در تمام این دوره‌ها وجود داشته و همیشه این مشکل از سوی منتقدان به برگزار کنندگان گوشزد شده است اما نتیجه‌ای در روند برگزاری جشنواره تا امروز حاصل نشده است.