"نائیجی" همچنان سرمربی کاله جوان مازندران است

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حسین کاظمی که چند روز قبل از سوی کمیته فنی باشگاه کاله به عنوان سرمربی جدید تیم کاله جوان مازندران انتخاب شده بود، به علت نداشتن مدرک بین المللی مربیگری نمی تواند روی نیمکت این تیم بنشیند.

وی افزود: ابوالقاسم نائیجی از مربیان با سابقه والیبال کشور است که دارای کارت بین المللی مربیگری والیبال بوده و همچنان به عنوان سرمربی، تیم کاله را در رقابتهای دسته یک همراهی خواهد کرد.

مسئول اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران تصریح کرد: نائیجی، همچنین در دیدارهفته یازدهم رقابتهای دسته یک تیم کاله جوان مازندران را برابرآب منطقه ای خراسان شمالی که شامگاه شنبه در آمل با پیروزی سه بر یک کاله پایان یافته بود، به عنوان سرمربی تیم کاله جوان در راس کادرفنی تیم حضور داشت.