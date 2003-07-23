  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۰۵

مصرف همزمان ميوه گريب فروت با بعضي از داروها موجب افزايش اثر دارو مي شود

مصرف همزمان ميوه گريب فروت با بعضي از داروها موجب افزايش اثر دارو مي شود

بر اساس يافته هاي محققان اثرمصرف گر يب فروت با بعضي از داروها مستقل از نحوه مصرف بوده ولي اين اثر به مقدار مصرف آن بستگي دارد.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري" مهر" ، براساس مطالعات زيادي كه توسط محققان صورت گرفته نوشيدن آب گريب فروت با بسياري از دارو ها تداخل اثر دارد . مكانيسم اصلي تداخل اثر آب گريب فروت با دارو ها را مهار عملكرد سيستم آنزيمي CYP توسط" فلا نوئيد ها" و" فورانوكومارين" هاي موجود در آب گريب فروت مي دانند .
سيستم آنزيمي CYP شامل آنزيم هاي متابوليزه كننده دارو ها در كبد و جدار سلول هاي روده اي مي باشد . متابوليسم دارو ها و تبديل آنها به اشكال قابل دفع توسط ادرار يا مدفوع ، روش اصلي دفع آنها از بدن است . در صورت مهار آنزيم هاي دخيل در متابوليسم يك دارو ، از تبديل آن به متابوليت هاي فعال يا غير فعال جلوگيري شده ، غلظت خوني دارو افزايش مي يابد كه نتيجه نهايي ، بروز عوارض جانبي يا مسموميت دارويي خواهد بود .
مهار سازي آنزيم CYP توسط آب گريب فروت ، 12 تا 24 ساعت تداوم مي يابد .اين اثر مستقل از نحوه مصرف آن ( ميوه يا آب ميوه ) بوده ولي تا حدودي وابسته به مقدار مصرف آن است به اين ترتيب كه مصرف 1تا 3 ليوان آب گريب فروت در روز ، تنها انواع روده اي آنزيمها را مهار مي كند در حالي كه مصرف 6 تا 8 ليوان در روز ، به مهار انواع كبدي نيز مي انجامد .
مكانيسم فرعي ديگر ، مهار يا فعال سازي انتقال دهنده مولكول هاي چربي دوست از سلول هاي جدار روده به فضاي داخل روده است . اين سيستم ، گليكوپروتئين P نام دارد كه مهار يا فعال سازي آن ، باعث ايجاد تغيير درغلظت خوني دارو ها مي گردد .

صرف نظر از مكانيسم تداخل اثر، احتياط در مصرف همزمان گريب فروت با داروهاي " آميو دارون " ، " آرتوراستاتين " ، " كاربامازپين " ، " سيكلوسپورين " ، " فلود يپين " ، " سيم واستاتين " ، " سيروليموس " و " تاكرو ليموس " الزامي است .  
 

 

کد مطلب 12467

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها