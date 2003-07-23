مصرف همزمان ميوه گريب فروت با بعضي از داروها موجب افزايش اثر دارو مي شود

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري" مهر" ، براساس مطالعات زيادي كه توسط محققان صورت گرفته نوشيدن آب گريب فروت با بسياري از دارو ها تداخل اثر دارد . مكانيسم اصلي تداخل اثر آب گريب فروت با دارو ها را مهار عملكرد سيستم آنزيمي CYP توسط" فلا نوئيد ها" و" فورانوكومارين" هاي موجود در آب گريب فروت مي دانند .

سيستم آنزيمي CYP شامل آنزيم هاي متابوليزه كننده دارو ها در كبد و جدار سلول هاي روده اي مي باشد . متابوليسم دارو ها و تبديل آنها به اشكال قابل دفع توسط ادرار يا مدفوع ، روش اصلي دفع آنها از بدن است . در صورت مهار آنزيم هاي دخيل در متابوليسم يك دارو ، از تبديل آن به متابوليت هاي فعال يا غير فعال جلوگيري شده ، غلظت خوني دارو افزايش مي يابد كه نتيجه نهايي ، بروز عوارض جانبي يا مسموميت دارويي خواهد بود .

مهار سازي آنزيم CYP توسط آب گريب فروت ، 12 تا 24 ساعت تداوم مي يابد .اين اثر مستقل از نحوه مصرف آن ( ميوه يا آب ميوه ) بوده ولي تا حدودي وابسته به مقدار مصرف آن است به اين ترتيب كه مصرف 1تا 3 ليوان آب گريب فروت در روز ، تنها انواع روده اي آنزيمها را مهار مي كند در حالي كه مصرف 6 تا 8 ليوان در روز ، به مهار انواع كبدي نيز مي انجامد .

مكانيسم فرعي ديگر ، مهار يا فعال سازي انتقال دهنده مولكول هاي چربي دوست از سلول هاي جدار روده به فضاي داخل روده است . اين سيستم ، گليكوپروتئين P نام دارد كه مهار يا فعال سازي آن ، باعث ايجاد تغيير درغلظت خوني دارو ها مي گردد .



صرف نظر از مكانيسم تداخل اثر، احتياط در مصرف همزمان گريب فروت با داروهاي " آميو دارون " ، " آرتوراستاتين " ، " كاربامازپين " ، " سيكلوسپورين " ، " فلود يپين " ، " سيم واستاتين " ، " سيروليموس " و " تاكرو ليموس " الزامي است .

