به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد دغدغه مقام معظم رهبری پیرامون وجود اختلافات در بین برخی مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: این نگرانی برطرف شده است و در بخش‌هایی که شاهد توقف کار بودیم، از جمله ورزشگاه شهید حیدریان که نگرانی مقام معظم رهبری را در پی داشت، به لطف خداوند مشکلات برطرف شد.

وی اختلاف نظر بین مدیران را طبیعی دانست و تاکید کرد: وجود نگاه‌های مختلف به پروژه‌ها و طرح‌های استان امری طبیعی است و می‌تواند برای توسعه استان مفید باشد اما آنچه که مناسب نیست نزاع و درگیری است.

استاندار قم اضافه کرد: ما شاهد هیچ گونه درگیری در بین مدیران استان نیستیم و این همه کارهای عمرانی که در این استان به ثمر رسیده است حاصل هماهنگی و همدلی بین مدیران است.

موسی‌پور گفت: صدها پروژه در استان قم افتتاح شده و تعداد قابل توجهی نیز در دست اجراست که همه اینها حاصل اقدام جمعی است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه هیچ اختلافی برای دستیابی به اهداف اصلی پیشرفت استان وجود ندارد، اظهار داشت: انتظار نداشته باشید که راجع به اجرای یک پروژه، همه یک نظر را داشته باشند، مهم این است که وقتی پروژه‌ای به صورت کارشناسی شده اجرایی شد، همگان بپذیرند.

وی تصریح کرد: من با وضعیت هماهنگی بین مدیران سایر استان‌های کشور آشنا هستم و به همین دلیل همدلی و همراهی مدیران استان قم را بسیار خوب می‌دانم.

اولویت‌های کاری دولت در قم

استاندار قم مسکن، اشتغال و هدفمندکردن یارانه‌ها را سه اولویت اصلی برنامه‌های دولت در استان قم در سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: در بخش مسکن که از نیازهای اساسی مردم قم است، 40 هزار مسکن شهری و روستایی در حال ساخت است که عمدتا در قالب مسکن مهر طراحی شده‌اند.

وی از واگذاری بیش از سه هزار و 600 واحد مسکن مهر در سال جاری خبر داد و یادآور شد: تا پایان امسال چهار هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار می‌شود که مجموع این واحدها به 7 هزار و 661 واحد مسکونی می‌رسد و مابقی آنها در طول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

موسی‌پور اضافه کرد: در سال گذشته با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش تعاونی‌ها، مسکن مهر استان از رتبه آخر به به رتبه اول کشوری ارتقا یافت.

تحقق 151 درصدی اهداف اشتغال

وی از تحقق 151 درصدی اهداف اشتغال در استان قم خبر داد و یادآور شد: تعهد استان قم در طول سال جاری، ایجاد 15 هزار شغل بوده است ولی در حال حاضر 23 هزار شغل در استان ایجاد شده است.

استاندار قم اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در این استان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با جلسات مستمر، تصمیم‌گیری دقیق و سنجیده و همکاری همه مردم، طرح هدفمندی یارانه‌ها به خوبی در قم اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با ارزیابی‌های انجام شده، استان قم در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

استاندار قم با بیان اینکه امروز شاهد رشد و توسعه و ساخت و ساز در بخش‌های مختلف استان هستیم، تصریح کرد: پروژه عظیم منوریل در حال اجراست و امیدواریم فاز اول آن در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: 790 میلیارد ریال اعتبار برای اجرایی شدن پروژه‌های منوریل و مترو اختصاص یافته است.

اختصاص 20 هزار میلیارد ریال اعتبار به قم

موسی‌پور با اشاره به رشد بی‌سابقه اعتبارات استان در سال‌های اخیر اظهار داشت: امسال اعتبارات خوبی در قالب مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم اختصاص یافت که رقم آن بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال است که باید در سال‌های 89 تا 91 جذب شود.

وی همچنین از اختصاص 6 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب مصوبات کارگروه توسعه و عمران به قم خبر داد و یادآور شد: بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تحقق برنامه‌های مختلف استان اختصاص یافته که این رقم اعتبارات تاکنون بی‌سابقه بوده است.

48 طرح بزرگ صنعتی در حال اجراست

استاندار قم با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 48 طرح بزرگ صنعتی در استان در دست اجراست، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها فرصت‌های شغلی جدیدی در استان ایجاد شده که رونق و شکوفایی اقتصاد قم را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره سایر طرح‌های در دست اجر در این استان گفت: طرح حرم تا جمکران که عملیات اجرایی آن سال‌ها متوقف بود با تشکیل جلسات و پیگیری‌های مستمری که شهرداری و استانداری داشتند از پیشرفت‌های خوبی برخوردار است و در سال آینده مسیر اصلی طرح در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

موسی‌پور با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش فرهنگی اظهار داشت: در مجموع بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار در بخش‌های مختلف فرهنگی در استان قم هزینه شده است.

استاندار قم از رشد 30 درصدی صادرات کالاهای این استان خبر داد و یادآور شد: 17 هیئت تجاری از قم به کشورهای ترکیه، عراق، ازبکستان، چین و... اعزام شدند و علاوه بر این، پذیرای هیئت‌های تجاری از کشورهای مختلفی بودیم.

موسی پور به سایر اقدامات و عملکرد شاخص استان قم در یک سال گذشته اشاره کرد و از برپایی چندین نمایشگاه فرش دستباف، اخذ مجوز برای احداث فرودگاه بین‌المللی، موافقت با ایجاد مرکز اطلاعات علوم اسلامی، جذب 30 هزار میلیارد ریال در بخش‌های صنعت و گردشگری، حل مشکل ورزشگاه شهید حیدریان، گازرسانی به صنایع، رفع موانع طرح‌های مهم متوقف شده و شتاب دادن به عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی در حال اجرا به عنوان عملکرد مثبت استان در طول مدت اعلام شده نام برد.