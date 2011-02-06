مهدی مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 23 نفر فوق، 22 نفر در اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن و یک نفر بر اثر انفجار جان باختند.

وی ادامه داد: در سال جاری ،11 نفر در بهشهر، چهار نفر در محمودآباد، سه نفر در نکا، سه نفر در ساری، یک نفر در بابل ویک نفر در بابلسر در اثر حوادث مرتبط با گاز جان سپردند.

وی خاطرنشان کرد:علت بیشتر این حوادث استفاده از آبگرمکن دیواری در فضای کمتر از 60 متر و استفاده از دودکش نامناسب بوده است.

مقتدایی تشریح کرد:10 نفر از 23 نفر فوتی به علل فوق، پنج مورد در اثر مسدود شدن خروجی دودکش توسط لانه پرندگان و بقیه حوادث به دلیل مواردی چون قرار دادن دودکش در سطل آب و عدم استفاده صحیح از دودکش بوده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه آمار افراد فوت شده در اثر حوادث مرتبط با گاز در مازندران نسبت به سال گذشته با 35 درصد رشد روبرو بوده است.

مقتدایی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی توسط مشترکان افزود: مشترکین محترم توجه داتشه باشند که نصب و استفاده از آبگرمکن در فضای بسته کمتر از 70 متر خطرآفرین بوده و باید از آن خودداری شود.

رئیس H.S.E شرکت گاز مازندران همچنین بکارگیری دودکش مناسب(با ارتفاع حداقل سه متر) و نصب کلاهک H را از دیگر نکات موثر در کاهش حوادث مرتبط با گاز برشمرد.

مقتدایی یادآور شد: 22 حادثه منجر به فوت یعنی بیش از 95 درصد حوادث در سال جاری ناشی از نشت گاز منوکسید کربن، عدم وجود دودکش یا استفاده از دودکش نامناسب بوده است.

وی تصریح کرد: خروج محصول احتراق توسط دودکش مناسب در ایمن بودن استفاده از وسایل گازسوز بسیار موثر خواهد بود.

مقتدایی گفت: تمام مشترکان خانگی گاز طبیعی بیمه حوادث بوده و در صورت وقوع حادثه می توانند با مراجعه به اداره گاز شهر مربوطه موضوع را پیگیری کنند.