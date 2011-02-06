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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۵

در مونیخ ابراز شد/

هشدار روسیه درباره اعمال تحریمهای جدید غرب علیه ایران

هشدار روسیه درباره اعمال تحریمهای جدید غرب علیه ایران

وزیر امور خارجه روسیه عصر دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره اعمال تحریم های یک جانبه جدید علیه ایران به غرب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "سرگئی لاوروف" گفت : تحریمهایی که در ژوئن سال گذشته علیه ایران اعمال شد همچنان پابرجا است، بنابراین اعمال تحریمهای جدید تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.

از سوی دیگر "سرگئی ایوانف" معاون نخست وزیر روسیه هم که در مونیخ حاضر است، اظهار داشت : ما معتقدیم که نه اعمال تحریمهای بیشتر و نه اعمال زور و استفاده از گرینه حمله نظامی هیچکدام راه حل موضوع هسته ای ایران نیست.

با وجود تاکید مستمر جمهوری اسلامی ایران بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود و تایید آن در گزارشهای دوره ای آژانس، ایوانف افزود : درست است که نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند، اما گزارشهای موجود درباره اینکه تهران تا چند سال دیگر می تواند به این سلاح های دست پیدا کند بی اساس است.

کد مطلب 1246719

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