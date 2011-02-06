به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در این مراسم گفت: این مجتمع از جمله پروژه‌های قابل افتتاح استان در ایام الله دهه فجر بوده است.



علی قاسم پور افزود: عملیات ساخت مجتمع خدماتی، بهداشتی پارگ جنگلی سمیره از سال گذشته آغاز به کار و در سال جاری به اتمام رسید و مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت.



وی با بیان اینکه ‌هزار میلیون ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است، خاطرنشان کرد:720 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و 280 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه این مجتمع خدماتی، بهداشتی 90 مترمربع وسعت دارد، ادامه داد: این مجتمع شامل سرویس بهداشتی ویژه بانوان و آقایان، بخش تجاری و نمازخانه می‌شود.

