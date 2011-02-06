به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دپارتمان فیزیک دانشگاه "وار- وویک" با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی (SDO) ناسا در تاج خورشیدی ابرهایی را پیدا کردند که مشابه ابرهای زمین است.

مطالعه بر روی این رفتار می تواند به فیزیکدانان در پیش بینی وضعیتهای اقلیمی خورشید کمک کند برای مثال این اطلاعات می تواند در درک اینکه چه زمانی توفانهای مغناطیسی رخ می دهند، مفید باشد.

در این رصدها تصاویری از فواره های تاج خورشیدی در طیف انتهای ماوراء بنفش به دست آمد که تهیه این تصاویر با دستگاههای پیشین امکانپذیر نبود.

این دانشمندان با بررسی این تصاویر موفق شدند یک ناپایداری را در این فواره ها مشاهده کنند. این ناپایداری مشابه آن چیزی است که در توده های ابر در اتمسفر زمین و در امواج دریایی وجود دارد و با عنوان "ناپایداری کلوین- هلمهولتز" شناخته می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند:"این ناپایداریها در فواره های تاج خورشیدی در انتهای طیف ماوراء بنفش در دمای 11 میلیون درجه کلوین قابل رصد هستند این کشف به ما کمک می کند که به روشی بسیار دقیق تر دینامیک این فواره ها را مدلسازی کنیم."