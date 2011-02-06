حسن قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: فارس جزو استانهای حادثه خیز کشور محسوب می شود که در این راستا باید توجه ویژه ای به اعتبارت این استان داشته باشیم.

وی ادامه داد: فارس از لحاظ موقعیت جغرافیای در منطقه حادثه خیز است که این حوادث شامل زلزله، سیل و رانش زمین است.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه خسارات سیل در استان به طور کامل مشخص نشده، افزود: جاری شدن سیل در برخی از شهرستانهای فارس باعث بروز خسارات شدیدی به برخی از مناطق شده که در این راستا باید پس از پایان عملیاتهای امداد و نجات برآورد کاملی از خسارتها داشته باشیم.

قدمی با بیان اینکه تمامی کشور باید آمادگی خود را برای هرگونه حادثه ای حفظ کنند، گفت: برخی از فعالیتها به نجات زندگی انسانها بستگی دارد که در این راستا نباید هیچگونه کوتاهی انجام شود که این فکر باید در تمامی ستادهای بحران کشور مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: در تمامی کشور مدیریت بحران فعال است و برای موفقیت در این راستا باید به دو موضوع مجهول بودن زمان و مکان واقعه توجه کرد و آمادگی همیشگی را برای مقابل با حوادث داشته باشیم.