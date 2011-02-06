به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام صبح یکشنبه در این مراسم گفت: آثار این جشنواره در رشته های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، کاریکاتور، هنر های خیالی و نگارگری ارائه شده است.

سیروس ذوالفقاری بیان کرد: 150 اثر ارائه شده در این جشنواره، تلفیقی از آثار تجسمی سومین جشنواره بین المللی فجر، عکسهای روز شمار انقلاب و آثار هنر های تجسمی هنرمندان استان هستند که در معرض دید علاقمندان قرار گرفتند.

وی یادآور شد: این جشنواره با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام، انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ایلام، دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد و سازمان بسیج هنرمندان استان برگزار شده است.

وی ترویج فعالیتهای تجسمی، آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان با آثار هنرمندان و گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.