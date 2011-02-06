به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه در سفر سوم هیئت دولت به استان 30 هزار میلیارد ریال برای اجرای مصوبات اختصاص یافت، گفت: در دور اول سفر 46 هزار میلیارد ریال و دور دوم 25 هزار میلیارد اعتبار به این استان اختصاص یافته بود.

به گفته وی، استان سمنان از استان های مطرح کشور در اجرای مصوبات سفرهای استانی است و مصوبات دور اول مراحل پایانی خود را می گذراند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه پیشرفت مصوبات دور دوم سفر 65 درصد است، گفت: پیشرفت مصوبات دور دوم سفر تا پایان امسال باید به بیش از 80 درصد برسد.

رهی با بیان اینکه اعتبارات دور سوم بدون محاسبه اعتبارات بخش آب است، تصریح کرد: دولت تصویب کرده است برای تامین آب مورد نیاز سقف اعتباری برداشته شود.

وی اضافه کرد: برای ساخت دو طرح عظیم آزاد راه حرم تا حرم 40 هزار میلیارد ریال و قطار سریع السیر تهران - مشهد 15 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.