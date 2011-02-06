به گزارش خبرنگار مهر در نور، احمد ناطق نوری ظهر یکشنبه در نشست تخصصی " انقلاب و نیاز امروز" در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور گفت: شکست ها همواره با تفرقه همراه بود و هر زمان که وحدت ملی ضعیف شود نتیجه اش شکست خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان نظام به دنبال اختلاف و تفرقه های داخلی ایران هستند تا بتوانند در کشور رخنه کرده و به نحو مطلوبی بهره مند شوند.

وی به انقلاب اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: انقلاب اسلامی برای ملت ایران عزت آفرید.

ناطق نوری اذعان داشت: ایران قبل از انقلاب در حکومت شاهنشاهی در اثر جنگ و یا هر اتفاقی بخش عمده ای از خاک این کشور را از دست می دادند اما به خواست خدا در هشت سال جنگ تحمیلی با دست خالی و تلاش جوانان و هوشمندی امام راحل حتی یک سانتی متر از خاک میهنمان واگذار نشد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ولایت فقیه در زمان غیبت امام اصل است و این مهم در زمان انقلاب احیا شد.

وی بیان داشت: ذلت ملت ایران در زمان حکومت شاه طوری بود که یک تیمسار ایرانی می بایست به یک گروهبان آمریکایی احترام بگذارد.

ناطق نوری به حادثه 17شهریور اشاره کرد و گفت: 17شهریور یک جمعه سیاهی در تاریخ حکومت پهلوی ایجاد کرد چرا که نظامی های حکومت پهلوی خانم های حاضر در میدان و خیابان ها را که می خواستند مانع از پیشروی نظامیان شوند، به رگبار گلوله بستند.

وی همچنین به اعتراض مردم مردم مصر اشاره و خاطرنشان کرد: گل دادن جوانان و ملت مصر به نظامیان آمریکا الگوگیری از ملت ایران بود چراکه در زمان حکومت شاه به فرمان امام خمینی (ره) جوانان و ملت ایران در برابر شلیک گلوله نظامیان آمریکا و شاه، گل هدیه می کردند.