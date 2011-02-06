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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۰

ساخت دهکده آموزشی حج در 12 استان آغاز شد

ساخت دهکده آموزشی حج در 12 استان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری و منابع انسانی سازمان حج و زیارت کشور گفت: ساخت دهکده آموزشی و فرهنگی حج در 12 استان کشور آغاز شد.

علی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: گلستان از استانهای پیشتاز در ساخت دهکده آموزشی و فرهنگی حج است که در 12 هکتار کلنگ زنی شد و طی دو سال در سال 90 و 91 ساخته می شود.

وی اظهار داشت: اعتبار این پروژه از محل بودجه فرهنگی دولت و استانداری و حج و زیارت احداث می شود و50 درصد آن از بودجه فرهنگی استان است.
 
وی ادامه داد: در حدود شش مرکز استان احداث بنا آعاز شده و استانهای همجوار هم می توانند استفاده کنند و با توجه به اهمیت آمورش در اعزام زائران، اثر گذاری سفر بیشتر است.
 
محدث عنوان کرد: سازمان حج و زیارت تمهیدات لازم را برای آموزش اندیشیده و برای هر زائری مشخص شده که چند جلسه باید آموزشهای لازم را ببیند.
 
معاون اداری و منابع انسانی حج و زیارت کشور تصریح کرد:.حج تمتع 12 جلسه و عتبات دو جلسه آموزشی دارد و از سال گذشته بعثه مقام معظم رهبری آموزش مجازی ایجاد شد که زائران می توانند پاسخ سئوالاتشان را بگیرند.
 
وی افزود: این مراکز آموزشی دو منظوره بوده و برای کارگزاران و مدیزان کاروانها است و هم برای زائران در ارتباط با سفری که دارند.
کد مطلب 1246747

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