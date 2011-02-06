به گزارش خبرنگار مهر، امین متوسل‌زاده در جریان دیدار تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز و استیل آذین، به دلیل مصدومیت دروازه‌بان استیل آذین از باز کردن دروازه‌ این تیم امتناع ورزید و در حرکتی جوانمردانه توپ را به اوت زد. در نهایت مقاومت در آن بازی 2 بر یک شکست خورد و در پایان لیگ دهم به دسته پائین‌تر صعود کرد.

این مهاجم روز هفتم بهمن‌ماه در مراسمی که در شهر لوزان سوئیس برگزار شد، به خاطر این حرکت جوانمردانه جایزه جوانمردترین بازیکن 2010 ورزش جهان را دریافت کرد. یک ورزشکار در رشته دوومیدانی از کشور لیتوانی و کشتی‌گیری از کشور چین به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند و به سه ورزشکار دیگر نیز دیپلم افتخار اهدا شد.

خوشحالم باعث افتخار بیشتر نام ایران شدم

امین متوسل‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دریافت جایزه جوانمردترین بازیکن 2010 ورزش جهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: از اینکه به عنوان یکی ایرانی این جایزه را دریافت کردم احساس خوبی داشته و دارم. همچنین از اینکه دید مثبتی از ورزشکاران و مردم کشورم را در بین مردم جهان ایجاد کردم و باعث افتخار بیشتر نام ایران شدم، بسیار خوشحالم.

انتظار چنین جایزه‌‍ای را نداشتم

وی در مورد اینکه انتظار دریافت این جایزه‌ای را داشت، افزود: در روزهای نخست که این اتفاق افتاد چنین انتظاری را نداشتم، گرچه علاوه بر رسانه‌های داخلی، این اتفاق در برخی از روزنامه‌های اروپایی انعکاس داشت. آنها این حرکت را دیدند و در نهایت من را به عنوان کاندیدای دریافت جایزه به لوزان سوئیس دعوت کردند که آن زمان اطمینانم از دریافت جایزه بیشتر شد.

نشان دادم در فوتبال ایران نکات مثبت زیادی وجود دارد

مهاجم تیم راه‌آهن شهرری تاکید کرد: ابتدا تمایلی به حضور در این مراسم نداشتم و نمی‌خواستم به این موضوع به شکلی شخصی نگاه کنم اما وقتی دیدم این مسئله می‌تواند امتیازی مثبت برای فوتبال ایران باشد، آن را پذیرفتم. در شرایطی که مسائل فرهنگی و اخلاقی در فوتبال داخلی انعکاس منفی زیادی پیدا کرده، به همه نشان دادم در فوتبال ایران نکات مثبت فرهنگی زیادی هم وجود دارد و از این مسئله خوشحالم.

فکر نمی‌کنم دیگر چنین صحنه‌ای تکرار شود

وی در مورد اینکه آیا ممکن است در مسابقات آینده باز هم چنین حرکتی را انجام دهد، با صراحت گفت "نه" و اظهار داشت: آن اتفاق یکبار رخ داد و فکر نمی‌کنم دیگر چنین صحنه‌ای تکرار شود. ضمن اینکه باید بگویم من نفر اول این انتخاب نبودم و به هر سه نفر نهایی یک جایزه داده شد.

"هرکسی از ظن خود شد یار من"

خیلی‌ها در ابتدا از آن حرکت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط مقاومت دانستند. متوسل‌زاده در این خصوص خاطرنشان کرد: پس از آن صحنه تماشاگران تیم ما برای لحظاتی مبهوت شده بودند اما بلافاصله شروع کردند به تشویق من. مربیان و همبازی‌هایم نیز از من ناراحت نشدند. در مجموع باید بگویم "هرکسی از ظن خود شد یار من" و می‌توانند هر طور می‌‍خواهند در مورد آن صحنه فکر و یا اظهار نظر کنند.

آیا یک بازیکن عامل ناکامی کلی تیم می‌شود؟

وی که از برخی انتقادات بسیار ناراحت بود، اضافه کرد: آن اتفاق در هفته بیست و پنجم رخ داد و ما تا پایان لیگ 9 بازی دیگر پیش رو داشتیم و در نهایت هم با یک امتیاز کمتر سقوط کردیم. آیا اگر یک بازیکن در جریان یک بازی پنالتی از دست بدهد عامل ناکامی کلی تیم می‌شود. نه اینگونه نیست بلکه بعضی‌ها غیر منصفانه از من انتقاد کردند.

امکانات در فوتبال ایران عادلانه تقسیم نمی‌شود

مهاجم پیشین تیم مقاومت سپاسی شیراز اظهار داشت: متاسفانه امکانات در فوتبال ایران عادلانه تقسیم نمی‌شود و فوتبال شیراز هم به خاطر مشکلات بودجه و امکان در این سال‌ها دچار افت شده است. شما ببینید چرا تیم‌های ریشه‌داری مانند ابومسلم مشهد، برق شیراز و مقاومت سپاسی باید با مشکلات متعدد روبرو باشند، تیم‌هایی که قدمت بسیاری در فوتبال کشور دارند. قطعا اگر مسئولان ورزش، فوتبال و این استان‌ها فکری اساسی برای این تیم‌ها نکنند، باید شاهد روزهای بدتری برای این تیم‌ها بود.

هیچ حقی برای خودم در این فوتبال قائل نیستم

وی در مورد اینکه از جایگاهش در فوتبال ایران ناراحت نیست، تصریح کرد: هیچ حقی برای خودم در این فوتبال قائل نیستم و از آنچه در این فوتبال به آن رسیده‌ام، رضایت دارم. ضمن اینکه قطعا اگر کسی آن حرکت را می‌دید یا نمی‌دید برایم اهمیت نداشت زیرا در آن صحنه باید توپ را به اوت می‌زدم و این کار را انجام دادم.

اصلا ناراحت نیستم توپ را به اوت زدم

متوسل‌زاده با بیان اینکه نه تنها در فوتبال و ورزش بلکه در همه عرصه‌های زندگی باید برای امرار معاش باید رقابتی سالم همراه با احترام به دیگران و در سایه دوستی داشته باشد، افزود: از اینکه در آن بازی توپ را به اوت زدم اصلا ناراحت نیستم زیرا در آن صحنه باید چنین کاری را انجام می‌دادم.

شرایط راه آهن اصلا خوب نیست

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال راه آهن اظهار داشت: شرایط ما اصلا خوب نیست. مشکلات مالی صددرصد در تیم تاثیر منفی داشته و مسئولان باید فکری برای حل این مشکلات کنند.

خطر سقوط برای تیم‌های میانه جدول هم وجود دارد، چه برسد به تیم ما

مهاجم تیم راه‌آهن شهرری در پایان در مورد اینکه فکر می‌کند با این شرایط تیمش یکی از گزینه‌های سقوط به دسته اول باشد، گفت: من در این خصوص نظری ندارم اما با توجه به فاصله کم امتیازی تیم‌ها، باید بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم. در این شرایط حتی تیم‌های میانه جدول هم اگر غفلت کنند، احتمال سقوطشان وجود دارد، چه برسد به تیم ما.