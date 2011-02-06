به گزارش خبرنگار مهر، برخی رسانه های خارجی به خصوص رسانه های که مواضع خصمانه نسبت به ایران دارند بر آن شدند تا بیانات رهبر انقلاب را تداعی گر خط دهی ایران به تظاهرکنندگان مصری جلوه دهند.

در این رابطه بیانات رهبر انقلاب از آن جا حایز اهمیت بود که ایشان برای نخستین بار نسبت به تحولات اخیر مصر موضع گیری کردند و از این گذشته همزمانی این بیانات با راهپیمایی عظیم مردم مصر و نماز جمعه تظاهر کنندگان علیه رژیم مبارک بر اهمیت بیانات اخیر ایشان افزود.

در هر صورت برخی رسانه های عربی به خصوص العربیه با شیطنت بیانات رهبری را مورد پردازش قرار داد.

العربیه ابتدا در خبر فوری این تیتر را منتشر کرد که "رهبر ایران تظاهرات مردم مصر را تائید کرد" اما این تیتر در خبرهای بعدی این رسانه به صورت جهت دار طراحی شد تا با تحریف بیانات رهبر انقلاب حساسیت بخشی از جامعه مصر را نسبت به اسلامی بودن قیام مردم مصر بر انگیزد.

با این حال نسخه انگلیسی سایتی منتسب به اخوان المسلمین خبری منتشر کرد که بر اساس آن قیام مردم مصر نه اسلامی که مردمی خوانده شده است که همه اقشار و جریانات مذهبی مصر در آن مشارکت دارند.



نکته حایز اهمیت در این رابطه غیر مستند بودن سایت منتشر کننده این بیانیه است که در درجه نخست سعی کرده آن را در واکنش به بیانات رهبری نشان دهند و از طرف دیگر این مطلب در سایت رسمی اخوان المسلمین و به زبان عربی منتشر نشده است!



این خبر به اندازه ای مجعول نمود و یا حداقل بی ارتباط با سخنان رهبری بود که رسانه العربیه که خصومت آشکاری با ایران دارد در خبری انتساب این بیانیه را به اخوان المسلمین مورد تشکیک قرار داد و نوشت: گروه اخوان المسلمین در مقابل سخنان رهبر ایران رسما سکوت کرده است.

العربیه نوشت : با وجود انتشار خبر صدور بیانیه گروه اخوان المسلمین مبنی بر اسلامی خواندن انقلاب مردم مصر در پاسخ به سخنان آیت الله خامنه ای رهبرایران که اعتراض های مردم مصر را انقلاب اسلامی دانسته بود، این گروه اسلامگرا اما تا کنون هیچ موضع رسمی در این خصوص اعلام نکرده است وبر خلاف آنچه در رسانه های فارسی منتشر شده بیانیه ای در این باره صادر نکرده اند.



این درحالی است که اگر العربیه و رسانه های هم سو با آن قصد شیطنت نداشته اند در صورت مراجعه به بیانات رهبری متوجه می شدند که ایشان به هیچ وجه در سخنان خود انقلاب مردم مصر را تکرار انقلاب اسلامی ایران معرفی نکردند و به صراحت تصریح فرمودند:



"من به شما و قیامتان افتخار میکنم. شک نیست که قیام ملتها، بسته به اقتضائات جغرافیائی و تاریخی و سیاسی و فرهنگی،در هر کشوری دارای مختصات منحصر‌به‌فرداست و نمی توان چیزی را که در انقلاب کبیر اسلامی در 30 سال پیش در ایران واقع شد، عیناً در مصر یا تونس یا هر کشور دیگر اسلامی انتظار داشت، لیکن مشترکاتی هم وجود دارد که در آنها، تجربیات هر ملتی می‌تواند برای ملتهای دیگر به کار آید."



البته العربیه اگرچه در اصالت بیانیه اخوان المسلمین تشکیک کرد اما در خبر دیگری تحت عنوان مصاحبه با افراد بی نام ونشان به عنوان جوانان حاضر در میدان تحریر قاهره سعی کرد درباره نسبت انقلاب مصر با انقلاب اسلامی ایران جوسازی نماید.



درهر صورت بیانات رهبرمعظم انقلاب از حیث تاثیر گذاری آنچنان درلایه های اجتماعی مردم مصر و تظاهر کنندگان مصری اثرگذار بود که جوسازی های رسانه ای تاثیری بر این نفوذ معنوی نداشته باشد اما آنچه که رسانه های عربی بر آن سرپوش می گذارند اسلامی بودن جامعه مصر است و به هیچ وجه اسلامیت انگی برای مردم اسلامگرا نه به معنای سیاسی و حزبی بلکه به معنای دین مداری نخواهد بود.



البته رهبر انقلاب بعد از هشدار دادن نسبت به تحرکات امریکا در تحولات مصر در پایان خطبه عربی خود با ظرافت واکنش های رسانه های تبلیغاتی به این سخنان را پیش بینی کرده و خطاب به مردم مصر فرمودند:



برادران و خواهران عزیز! اینها تجربیات ما است، من به عنوان برادر مسلمان شما و از سر تعهد دینی، آن را با شما درمیان گذاشتم. بوقهای تبلیغاتی دشمن مانند همیشه فریاد خواهند کرد که ایران می خواهد دخالت کند، می خواهد مصر را شیعه کند، می خواهد ولایت فقیه را به مصر صادر کند و می خواهد و می خواهد... این دروغها را سی سال است می گویند تا ملتهای ما را از یکدیگر جدا و از کمک یکدیگر محروم کنند ومزدوران آنها هم آن را تکرار می کنند.