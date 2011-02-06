جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: با توجه به پیش بینی ادامه خشکسالی در سال زراعی جاری، باید در بودجه سال 90 تدبیری لازم اتخاذ شود.

وی مدیریت خشکسالی را در بخش کشاورزی مهم خواند و اظهارداشت: در این راستا تعیین اولویت سطح زیرکشت زراعی و باغات ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی با تاکید بر کاشت بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی و آبیاری های نوین، ادامه داد: باید برای صرفه جویی در حوزه آب کشاورزی، برنامه ریزی شود.

عرفانیان اضافه کرد: می توان با اتخاذ تمهیذات مناسب خشکسالی را تبدیل به فرصت کرد.

وی گفت: در این راستا جلوگیری و کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی ضروری است.

خشکسالی پاییز امسال در خراسان رضوی در ۲۰ سال اخیر، بی سابقه گزارش شده است.