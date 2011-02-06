به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صبح یکشنبه با حضور مدیر کل تربیت بدنی و فرماندار و امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان مهران مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی گلان از توابع شهرستان مرزی مهران کلنگ زنی شد.

فرزاد فتاحی مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام با گرامیداشت این روز که بنام روز انقلاب اسلامی، ایمان ، جهاد، شهادت نامگذاری شده کلنگ زنی سالن گلان را هدیه ای از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به مردم با ایمان و جهادگر و شهادت طلب آن خطه عنوان کرد.

وی در مورد اعتبارات پروژه مذکور گفت: اعتبار مصوب سال 89 ، 685 میلیون ریال که مبلغ تخصیص یافته آن 300 میلیون ریال بوده که پروژه مورد نظر را با زیر بنا 798 متر مربع از محل اعتبارات عمرانی استانی هزینه شده وی همچنین کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ورزشی را 2.5 میلیارد ریال عنوان کرد .