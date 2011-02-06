به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انیستیتو پاستور فرانسه این زیرگروه پشه آنوفل را در آفریقا کشف کرده اند که به نظر می رسد عامل اصلی آلودگی به مالاریا در این قاره باشد. اما به دلیل اینکه این پشه برخلاف سایر گونه ها در مکانهای باز میزبان انگل مالاریا است تاکنون هیچ اطلاعی درباره آن در دست نبود.

این محققان این گونه جدید آنوفل را که "گاندری" نامگذاری کرده اند در دریاچه ها و مردابهای نزدیک به چندین دهکده در بورکینا فاسو کشف کردند.

حساسیت این پشه نسبت به جذب انگل مالاریا بسیار بالا است و بنابراین کنترل و مبارزه با این بیماری را بسیار دشوار می کند.

این پژوهشگران در این خصوص توضیح دادند: "این پشه بسیار مستعد میزبانی از انگل مالاریا است و از آنجا علاقه ویژه ای به خوردن خون انسان دارد به سرعت بیماری را به جمعیتها منتقل می کند."

پس از انجام مطالعه بر روی نمونه های مختلف پشه آنوفل در آزمایشگاه، این دانشمندان کشف کردند که "گاندری" هم از نظر کیفیت عملکرد و هم از نظر ژنتیکی با سایر گونه های آنوفلی که در محیطهای بسته زندگی می کنند متفاوت است.

براساس گزارش ساینس، به اعتقاد این دانشمندان، این پشه از نظر تکاملی بسیار جوانتر از سایر گونه ها است به طوری که پس از نیش زدن و مکیدن خون انسان در آرامش استراحت می کند و بنابراین می تواند از سموم و موادی که برای کنترل مالاریا در محیطهای بسته به کار می رود دوری کند.