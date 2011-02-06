به گزارش خبرنگار مهر، "مرگ کسب و کار من است" به عنوان فیلم اول کارگردانش فیلم جسورانهای است، با نگاهی بیتعارف به موضوع هولناکش و انتخاب شیوهای خطرناک برای روایت و بهرهگیری از کمترین دیالوگ.
تصاویر غالب فیلم، حجم عظیم برف است و آدمهایی که زجر میکشند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. آدمهایی که از همان ابتدا نه در نقطه روشنی از زندگی ایستادهاند و نه نقطه روشنی پیش رو دارند و فیلمساز هرگز حتی اندکی تماشاگر را با اتفاقات خوشایند احتمالی دلخوش نمیکند، او قصد کرده است که چهره کریه فقر و استیصال را همانطور که هست، با خشونت و بیرحمی و سرمایی که مغز استخوانت را میترکاند نشان دهد.
پژمان بازغی در نمایی از "مرگ کسب و کار من است"
با این حساب برای حفظ تماشاگر تنها میزانسن میماند و بازی بازیگران کمترین کارگردان با تجربهای جرات میکند در چنین مسیری قدم بگذارد چه برسد به فیلمسازی که قصد ساختن فیلم اولش را دارد و با این وجود فیلم چیزی بیش از اثری آبرومندانه از آب درآمده است.
نمایش خشونت آشکار در سینمای ما چندان طرفدار ندارد، برخلاف خشونت فزاینده پنهان که به طور کل در سینمای ایران آن طور که شایسته است مورد نقد قرار نگرفته و فیلمسازان هم با خیال راحتتری به سراغ آن میروند و تماشاگران عادی سینما هم آنقدر با موارد مشابه در اجتماع و زندگی روزمره برخورد کردهاند که اساسا آنها را جزء مصداقهای خشونت نمیدانند و نمیشناسند.
اما برخلاف آن چه در نگاه اول به نظر میرسد ثقفی در ارائه این تصاویر محتاطانه عمل کرده است، تصاویر را با وسواس انتخاب میکند و برای القای خشونت بیشتر از صدا بهره میجوید تا تصویر، در صحنه بریده شدن گردن مرد فقط صدای ضربه و سپس فریادهای پیرمرد روایتگر اتفاق است و دست او از همان ابتدا روی زخمش قرار دارد. یا جسد سوختهای که از بالای دکل آویزان است با فاصله و غالبا از نگاه دیگران دیده میشود و...به همین دلیل برخلاف نظر بسیاری که به نمایش بیپروای خشونت در فیلم خرده میگرفتند، تصور میکنم که فیلمساز خود متوجه بازتاب این صحنهها بوده است و پا را از مرز احتیاط فراتر نگذاشته است.
جدا از این و غیر از سرنوشت کمابیش مشترک که همه را به هم پیوند میدهد، نوعی ارتباط ضمنی میان آدمها و روابط و سکانسهای مختلف وجود دارد که شخصیتهای پراکنده و جدا از هم را در شبکهای متصل نگاه میدارد و گردی از هراس بر آنها میپاشد و از زاویهای آنان را یکدست میکند. همه، در تمام لحظات در جستجوی پولاند و غم نان، روابط انسانی و اجتماعی و خصوصیات فردی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
آن یادگار باارزشی که پدر مخفیانه و با مشتهای بسته در دست پسر نوجوانش میگذارد چند برگ اسکناس مچاله شده است، مرد جوان در حال گفتگو و درحالی که برای پیرزن شماره میگیرد پول پارهای را هم میچسباند، پسرک در انتهای صف شیری که گویی برای آن پولی نباید پرداخت محتویات جیبش را چک میکند، دیگری حاضر است برای مبلغی پول جرم دیگران را گردن بگیرد. این پیوند آنچنان قدرتمند است که هر چیز دیگری را تحت تاثیر قرار میدهد ، درخواستهای مکرر پیرزن برای گرفتن خبری از فرزندش به در خواست پول تعبیر میشود شاید چون فرزندش نان آور او بوده است، ماموری که چهره ندارد اما دستی دارد برای پول دادن و پول گرفتن، از درست شدن اوضاع میگوید و این جمله را با چند اسکناسی که به طرف پیرزن گرفته است تفسیر میکند.
توجه به ساخت نمادهای تصویری مانند به دوش کشیدن صلیب وار سرباز یکی دیگر از نکات تحسین برانگیز اثر است که هنگام اکران مفصل تربه آن خواهیم پرداخت. تمام اینها خبر از آغاز کار فیلمسازی خوشآتیه میدهد که امیدوارانه در انتظار آثار بعدی او مینشینیم.
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نیوشا صدر
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