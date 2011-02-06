به گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می رود این پنج دسته که 8s/ نام داشته و هر یک حاوی 16 میلیون آدرس اینترنتی هستند تا ماه سپتامبر 2011 کاملا به پایان برسند. در عین حال حرکت به سوی آغاز استفاده از آدرس دهی جدید نسخه 6 آدرسهای IP آغاز شده است اما تکمیل این حرکت می تواند سالها به طول بیانجامد.

"راد بکستورم" رئیس موسسه آیکان در کنفرانس خبری که با هدف اطلاع رسانی درباره انتقال یافتن پنج دسته آخر از آدرسهای اینترنتی برگزار شده بود اعلام کرد: امروز یکی از مهمترین روزها در تاریخ اینترنت جهان به شمار می رود. این نقطه ای است که بنیانگذاران اینترنت گمان می بردند در آینده ای بسیار دور به آن خواهیم رسید. این رویداد به ما فرصتی مناسب خواهد داد تا به سوی پروتوکول اینترنتی حرکت کنیم که سرچشمه ای بزرگتر با حجمی غیر قابل تصور از آدرسهای اینترنتی را در اختیار ما قرار خواهد داد.

IP نسخه 6 اقیانوسی از آدرسهای اینترنتی است که میلیاردها و حتی تریلیونها برابر بیشتر از 4.3 میلیارد آدرس اینترنتی که IPv4 پشتیبانی می کرد در اختیار کاربران قرار خواهد داد. با اینکه مخزن 4.3 میلیاردی آدرسهای اینترنتی در ابتدای آغاز به کار اینترنت بسیار عظیم به نظر می آمد، رشد اخیر این شبکه جهانی منجر به مصرف شدن سریع این آدرسهای اینترنتی شده است.

تغییر مسیر به سوی استفاده از IPv6 کاری ضروری است که برای ادامه پیدا کردن رشد اینترنت و امکان دسترسی همه افراد و تمامی تجهیزات به آن حیاتی به شمار می رود. به گفته بکستورم آینده اینترنت و خلاقیت در گرو استفاده از IPv6 خواهد بود.

با وجود اینکه به زودی آدرسهای اینترنتی به پایان خواهند رسید، شرکتهای ISPs، سازمانهای دانشگاهی کمی به نسخه جدید IP تغییر سیستم داده اند. از این رو روز جهانی IP نسخه 6 که روز هشتم ژوئن 2011 خواهد بود، برای دولتها و شرکتها فرصتی مناسب را برای آزمودن این فناوری فراهم خواهد آورد.

بر اساس گزارش بی بی سی، شرکتهای یاهو، گوگل، وریزُن، فیس بوک، و بسیاری دیگر از شرکتهای مشهور در این روز نسخه جدید IP را مورد آزمایش قرار خواهند داد.