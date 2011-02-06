حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علاوه بر 12 هزار نفر که با هزینه جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل به خارج اعزام شده‌اند 10 هزار نفر از اعضای هیئت علمی فعلی دانشگاه‌ها هستند که از محلی غیر از بودجه دولت برای تحصیل به خارج رفته و پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشته‌اند و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاههای داخل کشور هستند.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم یکی از جهش‌هایی که پس از انقلاب اسلامی در کشور ایجاد شده را تربیت اعضای هیئت ‌علمی در داخل کشور دانست و گفت: تا کنون موفق شده‌ایم بیش از 10 هزار نفر از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاههایمان که در مرتبه استادیاری به بالا قرار دارند را از طریق اعطای بورس دانشگاههای داخل به داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری تأمین کنیم.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر از 5 هزار عضو هیئت‌علمی در کشو نداشته‌ایم اما در حال حاضر بیش از 60 هزار عضو هیئت‌علمی در داخل کشور فعال هستند که 25 هزار نفر از آنها مربی و بقیه دارای حداقل مدرک دکتری هستند و در مرتبه استادیاری، دانشیاری و استادی قرار دارند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم اعزام دانشجوی بورسیه به خارج از کشور پس از انقلاب اسلامی را به عنوان راهی برای تربیت عضو هیئت ‌علمی در رشته‌های اولویت‌دار کشور و به عنوان یکی از اهرم‌های تبادلات فرهنگی بین ایران و سایر کشورها دانست.

مسلمی نائینی یادآور شد: علاوه بر اینکه اعزام به خارج دانشجویان بورسیه جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های اولویت‌‍دار صورت می‌گیرد در صدد هدفمند کردن این اعزام‌ها نیز هستیم به طوری که دانشجویان بورسیه باید طرح‌های تحقیقاتی‌شان را نیز منطبق بر نیازهای داخلی کشور انتخاب کنند.

وی در اشاره به دیگر دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی در زمینه امور بورس و دانشجویان خارج گفت: در حال حاضر در 8 منطقه رایزن علمی و سرپرست دانشجویی داریم تا آنها واسطه‌ای بین ایران و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور باشند و به دنبال این هستیم که جمهوری اسلامی ایران در کلیه کشورها سرپرست دانشجویی یا رایزن علمی داشته باشد.