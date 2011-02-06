به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، امرالله فاریابی صبح یکشنبه در نشست بررسی خسارت سیل این شهرستان اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان می دهد 500 هکتار از مزارع گوجه فرنگی در روستاهای باغان و کردلان و روستاهای بخش شنبه و طسوج بین 70 تا 100 درصد خسارت دیده اند.

وی اظهار داشت: همچنین سیل 600 هکتار از مزارع گندم دشت لاور و دشت پلنگ بین 30 تا 100در صد خسارت وارد کرده است .

مدیر جهاد کشاورزی دشتی اضافه کرد: به 300 حلقه چاه کشاورزی و 100کیلومتر خط انتقال آب و 50 کیلومتر از جاده های بین مزارع بین 50 تا 100 درصد خسارت وارد شده و 300 راس دام هم از بین رفته است .

رئیس اداره راه و ترابری دشتی هم گفت: بر اثر بارندگی 30 کیلومتر از راههای روستایی شنبه به کردلان، باغان و بن بید و خورموج به دشت پلنگ آسیب وارد شده است .