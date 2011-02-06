فریده برنگی مدیر روابط عمومی نشر آموت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمان "رز گمشده" اثر سردار ازکان نویسنده ترک که چندی پیش با ترجمه بهروز دیجوریان توسط نشر آموت منتشر شد، توسط دانش‌آموزان دبیرستان فرهنگ مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در حال حاضر مشغول رایزنی با فرهنگسراهای تهران برای برپایی این نشست هستیم که به احتمال قوی فرهنگسرای گلستان و روز چهارشنبه هفته جاری برای این برنامه در نظر گرفته می‌شود. حدود 40 نسخه از این کتاب در اختیار دانش‌آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان فرهنگ قرار گرفته است تا بعد از مطالعه کتاب در جلسه نقد و بررسی به بیان نظرات خود در این باره بپردازند.

برنگی افزود: طبق برنامه در این نشست‌ها از نویسنده یا مترجم اثر برای حضور در مراسم دعوت می‌شود که اگر این امکان مقدور نباشد یک منتقد در جلسه حضور خواهد داشت و با دانش آموزان به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. علی عبداللهی به عنوان منتقد در جلسه نقد و بررسی کتاب "رز گمشده" حضور خواهد داشت و احتمالا زری نعیمی به عنوان میهمان در نشست حاضر شود.

مدیر روابط عمومی انتشارات آموت درباره اهداف این جلسات گفت: روال جلسه اینگونه نیست که صرفا به اظهار نظر دانش‌آموزان بسنده شود، بلکه این نشست‌ها با هدف توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شوند و دانش‌آموزان ضمن بحث درباره کتاب فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای خود در زمینه ادبیات و کتاب دارند. اعتقاد داریم در شرایطی که جوانان متاسفانه به سمت مسائل نامبارکی جذب می‌شوند، علاقه‌مند کردن یک جوان به کتاب حرکت بزرگی است.

وی گفت: من تا به حال جلسات نقد و بررسی زیادی با حضور دانش‌آموزان برگزار کرده‌ام و شاهد مشارکت طیف عظیمی از این گروه مخاطبان در تحلیل کتابها بوده‌ام. به نظرم برگزاری چنین جلساتی برای نوجوانان و جوانان، بها دادن و جدی گرفتن آنها برای ورود هدفمندشان به عرصه فرهنگ و ادب است.