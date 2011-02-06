  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

16 پروژه در شهر ایلام کلنگ زنی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار ایلام از کلنگ زنی 16 طرح عمران شهری در نقاط مختلف این شهر با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب مطبوعات و رسانه های این استان گفت: در ایام دهه فجر سال جاری کلنگ احداث و آغاز عملیات اجرایی 13 پارک و فضای سبز در نقاط مختلف این شهر به زمین زده می شود.

وی گفت: این تعداد پارک شامل فضای سبز، فضای باز با تجهیزات مورد نیاز از جمله وسایل بازی کودکان، ست ورزشی و میز شطرنج خواهد بود که پیش بینی می شود در مدت هشت ماه به بهره برداری برسند و با احداث این تعداد پارک 105 هزار متر مربع به فضای سبز شهر ایلام اضافه می شود.

بهادری همچنین با اشاره به اصلاح هندسی تقاطع بهزیستی و میدان جهاد به همت مهندسین مشاور بهران ترافیک، افزود: این اصلاحات شامل تغییرات در دو کیلومتر از بلوار شهید بهشتی و بلوار جنوبی امام (ره)، جابجایی تیرهای برق، کانالهای هدایت آب های سطحی است، که پیش بینی می شود ظرف مدت ششش ماه آماده بهره برداری شوند.

شهردار ایلام اظهار داشت: کار آسفالت معابر نیز به گستره 950 هزار متر مربع در مناطق مختلف در ماه های اخیر انجام شده است.


 

کد مطلب 1246791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها