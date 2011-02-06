16 پروژه در شهر ایلام کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب مطبوعات و رسانه های این استان گفت: در ایام دهه فجر سال جاری کلنگ احداث و آغاز عملیات اجرایی 13 پارک و فضای سبز در نقاط مختلف این شهر به زمین زده می شود.

وی گفت: این تعداد پارک شامل فضای سبز، فضای باز با تجهیزات مورد نیاز از جمله وسایل بازی کودکان، ست ورزشی و میز شطرنج خواهد بود که پیش بینی می شود در مدت هشت ماه به بهره برداری برسند و با احداث این تعداد پارک 105 هزار متر مربع به فضای سبز شهر ایلام اضافه می شود.

بهادری همچنین با اشاره به اصلاح هندسی تقاطع بهزیستی و میدان جهاد به همت مهندسین مشاور بهران ترافیک، افزود: این اصلاحات شامل تغییرات در دو کیلومتر از بلوار شهید بهشتی و بلوار جنوبی امام (ره)، جابجایی تیرهای برق، کانالهای هدایت آب های سطحی است، که پیش بینی می شود ظرف مدت ششش ماه آماده بهره برداری شوند.

شهردار ایلام اظهار داشت: کار آسفالت معابر نیز به گستره 950 هزار متر مربع در مناطق مختلف در ماه های اخیر انجام شده است.



