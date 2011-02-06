به گزارش خبرنگار مهر از بندر سری بگاوان، محمدرضا آشتیانی پیشتر هنگام بازدید از این دبیرستان و مراسم اهدای قرآن به زبانهای انگلیسی و فارسی، قول اهدای دستگاه رایانه را داده بود.

به مناسبت دهه فجر و روز ملی کشورمان مسابقه ای در راستای دیپلماسی عمومی وآشنایی دانش آموزان این مدرسه به جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده بود.

در این مراسم علاوه بر اهدای رایانه به 11 نفر از دانش آموزانی که در این مسابقه شرکت کرده و توانسته بودند به تمام سوالات پاسخ دهند جوایزی اهدا شد.

سفیر کشورمان طی سخنانی ضمن تأکید بر اهمیت علم و دانش از نظر اسلام و تلاش دو کشور جمهوری اسلامی ایران و برونئی دارالسلام بر تربیت دانش آموزان مطابق با آموزه های قرآن، بر لزوم همکاری دو کشور در آوزش تأکید کرد.

مدیر مدرسه نیز در این مراسم گفت ارتباط بین سفارت جمهوری اسلامی ایران و مدرسه سیدنا حسن (ع) می تواند سرآغاز تقویت بیشتر و گسترده تر دو طرف باشد.

خانم حاجیه سریانی گفت که من معتقدم این رابطه می تواند نقطه شروع یک رابطه بلند مدت برای طرفین باشد.