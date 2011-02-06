به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 30 شهید سرافراز بخش جعفرآباد قم که در مسجد جامع علی بن ابی طالب(ع) شهر جعفریه برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای شکل گیری انقلاب اسلامی اظهار داشت: احیای هویت ملی، استقلال سیاسی، به کار گیری اسلام در سیستم مدیریت عمران و آبادی و توسعه فن آوری از دستاوردهای داخلی انقلاب به حساب می آید.



وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به کارگیری مدیریت اسلامی در حکومت، کشور ایران یکی از کشورهای پیشتاز در علم و آبادانی به شمار رفته که این موضوع با مقایسه قبل و بعد از انقلاب به روشنی مشهود بوده و نیاز به اثبات ندارد.



نماینده ولی فقیه در سپاه، تحول در نظریه انقلاب، به هم خوردن نظام دو قطبی، احیای اسلام و بیداری اسلامی را از دستاوردهای بین المللی انقلاب بیان داشت و افزود: تأسیس حزب الله لبنان گرایش مردم فلسطین به انتفاظه، تحکیم مجاهدین در افغانستان، بیداری مردم تونس، مصر، اردن، یمن و بسیاری از کشورها جزیی از دستاوردهای های بین المللی انقلاب مردمی ایران است.



وی در ادامه عوامل کسب این افتخارات را دو عامل رهبری ولایت فقیه و پشتوانه مردمی عنوان و اضافه کرد: در این انقلاب اگر پشتوانه مردمی نبود بدون شک عاشورایی دیگر رخ می داد ولی با وجود مردمی فهیم و آگاه دیگر حادثه عاشورا تکرار نخواهد شد.



حجت الاسلام سعیدی در پایان با اشاره به فتنه اخیر بعد از انتخابات 88، مردم ایران را مردمی با بصیرت دینی و فهیم عنوان کرد و گفت: دشمن در طول سال های بعد از انقلاب روش های مختلفی از جمله جنگ سخت و جنگ نرم را جهت براندازی نظام آزمایش کرده ولی نتوانست حتی کوچک ترین خللی در جمهوری اسلامی به وجود آورد و این به دلیل داشتن مردمی با بصیرت دینی و آگاه به مسائل زمانه بوده که جمهوری اسلامی ایران را دژی مستحکم و نفوذناپذیر در برابر دشمنان داخلی و خارجی کرده است.