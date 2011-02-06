به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام با بارش 40 میلی متر در هفته گذشته در میان 31 استان کشور رتبه نخست را کسب کرد .

با این میزان بارش حجم بارشهای ثبت شده استان ایلام از ابتدای مهرماه جاری تاکنون به 122 میلی متر رسید .

گزارش بارشهای کشور در هفته گذشته نشان می دهد که استان خوزستان با 39 میلی متر و استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هر یک با 37 میلی متر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند .