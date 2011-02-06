به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام با بارش 40 میلی متر در هفته گذشته در میان 31 استان کشور رتبه نخست را کسب کرد.
با این میزان بارش حجم بارشهای ثبت شده استان ایلام از ابتدای مهرماه جاری تاکنون به 122 میلی متر رسید.
گزارش بارشهای کشور در هفته گذشته نشان می دهد که استان خوزستان با 39 میلی متر و استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هر یک با 37 میلی متر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
بارش های استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتیب 106، 153 و 118 میلی متر ثبت شده است.
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