به گزارش خبرگزاری مهر، نسبی‌گرایی حوزه‌های گوناگون علوم انسانی از جمله فلسفه را تحت تأثیر خود قرار داده است.

فلسفه زبان، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه علم، منطق و متافیزیک از جمله حوزه‌های فلسفی و زیر شاخه‌های فلسفه هستند که تحت تأثیر نسبی‌گرایی قرار دارند.

این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که توسط متخصصان و صاحبنظران به نگارش درآمده است و در شش فصل سامان یافته است.

هر فصل از این کتاب به موضوعی در ارتباط با نسبی‌گرایی اختصاص دارد و دربردانده مقالاتی در ارتباط با آن موضوع است.

ویژگی‌های نسبی‌گرایی، حقیقت و زبان، نسبی‌گرایی معرفتی، نسبی‌گرایی اخلاقی، نسبی‌گرایی در فلسفه علم، نسبی‌گرایی هستی‌شناختی و منطقی فهرست فصول این کتاب به شمار می‌روند.

این اثر با عنوان "راهنمایی بر نسبی‌گرایی" از سوی انتشارات ویلی منتشر شده است.