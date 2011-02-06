به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارش داد: پیرو نشست 14 دی ماه کارگروه کنترل بازار با حضور دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور و تاکید وی بر تعدیل قیمت خودروهای تولید داخل، جلساتی به منظور رسیدگی به این موضوع با حضور خودروسازان بزرگ کشور در سازمان حمایت تشکیل شد.

در این جلسات مقرر شد خودروسازان داخلی در تعامل با یکدیگر و به خاطر همکاری با دولت، برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد ایجاد بهره وری در نظام تولید و اجرای بسته حمایتی صنایع و معادن، قیمت خودروهای تولیدی خود را تثبیت کنند.