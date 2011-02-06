به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح یکشنبه در حاشیه این نشست افزود: بعضی از مالکان اراضی و ابنیه در محدوده و حریم شهر بدون تایید نقشه تفکیکی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده اند که شهرداری برای تامین خدمات مورد نیاز آنها متحمل هزینه های سنگینی می شود.

وی با اشاره به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و اختیارات شورای شهر، افزود: بنا به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری های مصوبه سال 1376 به منظور جبران بخشی از هزینه های فوق، اینگونه طرح ها مشمول پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض تفکیک غیرمجاز می شوند.

عبداللهی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه کلیه اراضی و ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ اول فروردین ماه 1359 اقدام به اخذ سند مالکیت کرده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشد، از پرداحت عوارض تفکیک غیرمجاز معاف هستند.

به گفته وی همچنین کلیه اراضی و عرصه ساختمان هایی که پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی از شهرداری داشته باشند و اراضی و ساختمان های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستایی هستند و متولی صدور پروانه و نظارت آنها شهرداری است نیز از پرداخت عوارض تفکیک غیرمجاز معاف هستند.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان در ادامه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه کلیه اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای سند شش دانگ با کاربری مسکونی بوده و نقشه تفکیکی آنها ممهور به مهر شهرداری نباشد، تا 10 درصد زیر حد نصاب مسکونی p1.5 تمام کاربری ها به غیر از ناهار خوران به ازاء هر 50 متر زیر حد نصاب به عدد فوق 20 درصد اضافه می شود.

این عضو شورای شهر گرگان یادآور شد: کلیه اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای سند شش دانگ با کاربری غیرمسکونی (فضای سبز عمومی، خصوصی، باغ، آموزشی و ورزشی) که قبل از سال 1370 سند صادر شده و یا وضع موجود با توجه به سوابق قدمت بنا در عرصه تغییری نکرده باشد و نقشه تفکیکی آنها به مهر شهرداری ممهور نشده باشد تا 10 درصد زیر حد نصابp 2 به ازای هر 200 مترمربع افزوده می شود.

وی همچنین از تصویب لایحه شهرداری مبنی بر تولید و پخش 30 باکس برنامه رادیویی 15 دقیقه ای با موضوع خدمات شهری در این جلسه خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح به موسسه فرهنگی و هنری کارمینا با مبلغ 72 میلیون ریال واگذار شده است.