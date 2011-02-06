به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید شاندیزی شنبه شب پس از کسب پیروزی سه بر یک تیمش مقابل پرسپولیس تهران افزود: شرایط جدول طوری بود که ما برای تثبیت جایگاه مان باید سه امتیاز این مسابقه را بدست می آوردیم که خوشبختانه با تلاش بازیکنانم به این مهم دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: البته ما موقعیت های دیگری هم داشتیم که اگر کمی شانس با ما یار بود قطعا نتیجه ای بهتر از این را می توانستیم رقم بزنیم.

سرمربی علم و ادب مشهد، خاطرنشان کرد: در این دیدار چند بازیکن را بدلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم اما با این وجود دیگر نفرات تیم بازی مطلوب و ایده آلی را از خود به نمایش گذاشتند.

شاندیزی در خصوص داوری این دیدار گفت: به اعتقاد من تیم داوری در این مسابقه مشکل خاصی نداشت.

سرمربی پرسپولیس تهران نیز پس از پایان این مسابقه گفت: هر دو تیم در این دیدار بازی قابل قبولی را به اجرا گذاشتند و البته فرصت های مناسبی را بر روی دروازه های یکدیگر بوجود آوردند اما بازیکنان علم و ادب با توجه به تجربه بیشتر، از موقعیت های ایجاد شده استفاده بهتری داشتند.

سعید پناهی افزود: با این حال برد امروز را به سرمربی و هوداران علم و ادب تبریک می گویم و امیدوارم در بازیهای آینده بتوانیم نتایج بهتری را کسب کنیم و از قعر جدول جدا شویم.

تیم فوتسال علم و ادب سایپا شامگاه شنبه در سالن شهید بهشتی مشهد توانست با دو گل مهدی جاویدی و تک گل علی عبداللهی بر میهمان خود پرسپولیس تهران غلبه کند.