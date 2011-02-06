امید صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: پیمانکار توسعه بندر شهید بهشتی چابهار (سازمان بنادر و کشتیرانی) به صورت شبانه در تاریخ هفتم بهمن ماه جاری بدون اطلاع و مجوز محیط زیست برای خشک کردن دریا با کامیون شروع به خاکریزی در مناطقی کردند که بیشترین جمعیت مرجانی را در خود جا داده بود.

وی با بیان اینکه این عملیات خاکریزی منجر به تلفات گسترده ای در جمعیت مرجانهای این منطقه شده تاکید کرد: بهانه آنها این بوده که پیمانکار گفته مرجانها از این منطقه منتقل شده اند در صورتی که کمتر از 10 درصد مرجانها به منطقه پایلوت منتقل شده بودند.

به گفته صدیقی، با حکم دادگاه کار خاکریزی متوقف شده و از پیمانکار این پروژه نیز شکایت شده است چرا که منطقه ای به طول 200 متر از ساحل و به عرض 10 متر که در مجموع دو هزار متر مربع را شامل می شود خاکریزی شده و منجر به مرگ مرجانها شده است.

مدیر کل دفتر اکوبیولوژی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سابقه توسعه بندر بهشتی در چابهار گفت: با کش و قوسهای فراوان در طول چهار سال گذشته به نطر می رسید که راهی جز خشک کردن دریا باقی نمانده ولی ما تلاش کردیم به دلیل وجود کلونی مرجانهای با ارزشی در این منطقه از این فعالیت جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: ما معتقد بودیم دریا نباید خشک شود ولی بعد از چند سال به این تفاهم رسیدیم که مرجانها را به منطقه ای دیگر منتقل کنیم تا طرح آنها نیز اجرایی شود که بعد از چندین ماه مطالعه منطقه ای به عنوان پایلوت انتخاب شد و 50 مرجان کوچک برای آزمایش به این منطقه منتقل شد.

صدیقی تاکید کرد: این انتقال نسبتا بد نبود اگر چه با اشکالاتی همراه شد. علی رغم تمام فشارهای سازمان بنادر و کشتیرانی یکسال مرجانها در منطقه پایلوت مورد آزمایش قرار گرفتند. کار انتقال بقیه مرجانها به دلیل حجم بالای آنها بسیار مشکل بود و نیاز به امکانات و تجهیزات استاندارد داشت که مجری طرح برای انتقال کلونی بزرگ مرجانها از امکانات مناسبی استفاده نکردند.

وی تاکید داشت: پیمانکار پروژه به این دلیل که می خواست کار را با سرعت انجام دهد در طول فصول گرم سال اقدام به این کار کرد که با مخالفت سازمان و معاونت دریایی مواجه شد چرا که مرجانها در دمای بالا دچار استرس می شوند و این دمای بالا باعث مرگ آنها می شود.

به عقیده این کارشناس محیط زیست دریایی، با انتقال 700 مرجان بزرگ علیرغم نظارت سازمان محیط زیست آسیبهایی به مرجانها وارد شد و عملیات انتقال متوقف شد تا اینکه در تاریخ هفت بهمن با وجود توقف فعالیت، شبانه منطقه وسیعی از کلونی مرجانها با خاکریزی از بین رفت.

صدیقی تاکید کرد: در پی این اقدام معاونت دریایی سازمان محیط زیست از متخلفان به دستگاه قضایی شکایت کرده است.