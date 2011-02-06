به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش حسن زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران با خادم گی وزیر کشاورزی سنگال دیدار و گفتگو کرد.



بنا بر این گزارش در این دیدار زمینه ها و چگونگی همکاری دو کشور در بخش کشاورزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و خادم گی وزیر کشاورزی سنگال با اشاره به توانمندیهای کشورمان در زمینه کشاورزی خواستار حضور استقرار کارشناسان کشاورزی ایرانی در سنگال شد.



وزیر کشاورزی سنگال همچنین با اشاره به سیاست خودکفائی کشورش، مکانیزه کردن کشاورزی را از اهم سیاستهای کشور برشمرده و نسبت به واردات تراکتور از جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقه کرد.



وی به شرایط مناسب آب و هوائی کشور سنگال و شرایط مناسب کشت گلخانه ای به طور طبیعی اشاره و از شرکتهای ایرانی جهت سرمایه گذاری مشترک و تولید گیاهان زینتی و صادراتی دعوت کرد.



جهانبخش حسن زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با استقبال از ارتقاء همکاریهای کشاورزی دو طرف، علاقمندی کشورمان برای تبادل تجربیات و تشویق شرکتهای خصوصی ایران به مشارکت در توسعه کشاورزی سنگال برای نیل به اهداف خودکفائی غذائی در سنگال را اعلام کرد.

