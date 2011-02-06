به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه 18 بهمن از ساعت 10 فیلم "آفریقا"، ساعت 13 "آلزایمر"، ساعت15:30 "فرزند صبح" و ساعت 18:30 "ورود آقایان ممنوع"، ساعت21:30 "مرهم" روی پرده می‌روند.

آفریقا ساخته هومن سیدی است که در بخش فیلم های ویدئویی جشنواره فجر حضور دارد. این فیلم یک کار اجتماعی درباره جوانان است که شهاب حسینی، آزاده صمدی، جوادعزتی، امید تبریزی‌زاده و مینا ساداتی بازیگران آن هستند. تمام صحنه‌های این فیلم در تهران و لواسان فیلمبرداری می‌شود.

نمایی از "ورود آقایان ممنوع"

آلزایمرپنجمین فیلم احمدرضا معتمدی است که عنوان جدید آن "نسیان" است. این فیلم با کار قبلی این کارگردان سینما "قاعده بازی" تفاوت دارد. داستان "نسیان" که فیلمنامه آن را معتمدی نوشته درباره مردی است که طی تصادفی، دچار فراموشی می‌شود.

یکی از نقاط قوت این فیلم بازی مهتاب کرامتی است که در نقشی متفاوت حضور پیدا کرده است. مهدی هاشمی، فرامرز قریبیان، مهران احمدی و.... از بازیگران فیلم هستند، نگارش فیلمنامه و بازنویسی این فیلم با توجه به حساسیت معتمدی بیش از دو سال طول کشید.

فرزند صبح فیلمی است که هنوز مشخص نیست چه کسی کارگردان آن است زیرا بهروز افخمی معتقد است اثری که هم اکنون آماده نمایش است به دلیل برخی مشکلات در مراحل فنی متعلق به وی نیست و بارها در نامه هایی مختلف به مدیرعامل خانه سینما و دبیر جشنواره فجر درخواست کرده نام خود را به عنوان کارگردان از این فیلم خارج کنند. هنوز مشکلات بین تهیه کننده و کارگردان این اثر وجود دارد. اما مسعود شاهی در پاسخی کوتاه به نامه افخمی درپی درخواست وی عنوان کرد، باید ابتدا نتیجه این فیلم را دید و بعد کارگردان درباره آن صحبت کند.

تولید این فیلم حدود هفت سال طول کشید و بارها و بارها فیلمبرداری آن متوقف شد. در مراحل فنی با توجه به مشکلات مالی و اختلافات بین تهیه کننده و کارگردان مدتها متوقف بود و حتی با وجود اینکه قرار بود در 30 سالگی انقلاب اسلامی به نمایش در‌آید این امر محقق نشد. "فرزند صبح" با بازی عبدالرضا اکبری، هدیه تهرانی، محمدرضا شریفی‌نیا و الیکا عبدالرزاقی بخش‌هایی از زندگی حضرت امام خمینی (ره) را روایت می‌کند.

ورود آقایان ممنوع سومین فیلم سینمایی رامبد جوان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر است. این فیلم تا کنون در کشورهای اروپایی اکران عمومی شده و با استقبال خوبی روبرو شده است. وجود یک فیلم کمدی در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر یکی از نکات جالب این دوره است!

این فیلم درباره اتفاقات دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه است که با ورود دبیر مردی به این دبیرستان اتفاق‌هایی تازه رخ می‌دهد. نویسنده فیلمنامه "ورود آقایان ممنوع" که قرار است نوروز در سینماهای کشور اکران شود، پیمان قاسم‌خانی است. رضا عطاران، رامبد جوان، ویشکا آسایش، مانی حقیقی، فلامک جنیدی، پگاه آهنگرانی، زهره حمیدی، سیاوش چراغی‌پور، ستاره پسیانی، حدیث میرامینی و مهرناز بیات بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

مرهم عنوان آخرین ساخته علیرضا داوود نژاد است که تا کنون در جشنواره‌های متعدد خارجی به نمایش در آمده و جوایز متعددی را از آن خود کرده است. مدتی پیش این اثر برای برخی از منتقدان و هنرمندان به نمایش درآمد. آنها معتقد هستند، "مرهم" کاری متفاوت از آثار چند سال اخیر سینمای داوود نژاد است.

در فیلم سینمایی"مرهم" طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، محمدرضا داودنژاد، احترام‌السادات حبیبیان و جمعی از نابازیگران ایفای نقش می‌کنند. داودنژاد این فیلم را با سرمایه‌‌گذاری مؤسسه رسانه‌های تصویری ساخته است.