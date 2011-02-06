کاظم غیاثیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: پس از اینکه در دیدار گذشته مقابل نساجی مازندران توانستیم بازی قابل قبولی را ارائه دهیم و این تیم پرتلاش را شکست دهیم اکنون در جدول شرایط بهتری را پیدا کرده ایم.

وی تصریح کرد: بر همین اساس بازیکنانم از روحیه مناسبی برخوردارند و در تمرینات نیز نشان دادند که انگیزه فراوانی برای کسب نتیجه در بوشهر دارند.

سرمربی ابومسلم با بیان اینکه در دیدار مقابل ایرانجوان بوشهر فقط به پیروزی فکر می کند، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدول تیم ما به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرمی دارد و خوشبختانه برای این دیدار به جز محمد غلامی که سه اخطاره است، مصدوم و محرومی نداریم.

وی ادامه داد: با این حال ایرانجوان نیز از تیمهای خوب و بالای جدول رده بندی است اما هواداران مطمئن باشند که با دست پر به مشهد باز می گردیم.

سرمربی ابومسلم خراسان اظهار داشت: امیدواریم با کسب پیروزی مقابل ایرانجوان بوشهر بتوانیم به شرایط بهتری دست پیدا کنیم و به صدر جدول برسیم.

