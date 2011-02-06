به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فروزان صالحی اظهار داشت: غذاهای گیاهی نظیر میوه ها، سبزیها و غلات کامل حاوی ترکیباتی به نام آنتی اکسیدان هستندکه برای سلامت انسان مفیـد بوده، بسیاری از بیماریهای مرتبط با افزایش سن را به تاخیر انداخته و از بیماریهای غیرواگیر ازجمله بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و انواع سرطانها پیشگیری می کنند.

وی افزود: برخی از ویتامینها، مواد معدنی، کاروتنوئیدها و پلی فنل ها به عنوان آنتی اکسیدانها شناخته شده اند و مهمترین این مواد که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی هستند عبارتند از ویتامینهای A، C، E، بتاکاروتن، سلنیوم، روی، منیزیوم و ترکیبات لیکوپن هستند.

صالحی با بیان اینکه وجود بسیاری از آنتی اکسیدانها با رنگ خاص در مواد غذایی مشخص می شوند تصریح کرد: رنگ قرمز تیره در میوه هایی نظیر گیلاس و آلبالو و گوجه فرنگی، رنگ نارنجی در هویج، رنگ زرد در ذرت، انبه و رنگ آبی مایل به بنفش در تمشک، شاتوت و انگور نشان دهنده وجود آنتی اکسیدان در این مواد است.

وی به نقش آنتی اکسیدانها در سلامت تاکید کرد و گفت: افراد برای حفظ سلامت و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی می توانند روزانه 5 واحد از سبزیها و میوه ها مصرف کنند.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطر نشان کرد: چنان چه در رژیم غذایی دو اصل تعادل و تنوع رعایت شود، آنتی اکسیدانها، ویتامینها و املاح به میزان مورد نیاز دریافت و نیاز افراد سالم به این مواد برآورده می شود و نیازی به دریافت مکملها نیست البته گروههای در معرض خطر مانند کودکان، زنان باردار و شیرده و نیازمند دریافت بعضی از مواد مغذی از طریق مکملها است.

وی گفت: آنتی اکسیدانها در میوه هایی مانند انواع توت، تمشک و شاتوت، آلبالو، انگور قرمز، سیب، مرکبات سیب و هلو انواع سبزیها مانند هویج، گوجه فرنگی کلم برگ، اسفناج، ذرت فرآورده های فرآوری شده گوجه فرنگی پیاز، بروکلی گل کلم، کلم بروکلی و تربچه و همچنین تخم مرغ، چای، قهوه، شکلات و دارچین موجود است.

صالحی تصریح کرد: آنتی اکسیدانها در حفظ سلامتی ارگانهای مختلف بدن، حفظ سلامت بینایی، سلامت پروستات، حفظ سلامت عملکرد مغز و قلب همچنین سلامت دستگاه ادرار و حفظ و تقویت عملکرد سیستم ایمنی نقش مهمی دارند.